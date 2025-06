La demande de réparations des torts causés par l’esclavage et le colonialisme sera une question prioritaire à l’agenda des dirigeants africains lors du prochain sommet de l’Union africaine.

Les dirigeants africains qui se réuniront en Éthiopie les 15 et 16 février 2025 doivent lancer une nouvelle campagne pour exiger des réparations causées par l’esclavage et la colonisation, mais peuvent s’attendre à être bloqués par les anciennes puissances coloniales, dont la plupart ont exclu de réparer les torts historiques.

Si la question des réparations a pris de l’ampleur dans le monde entier, la démarche est très loin de faire l’unanimité au sein des pays occidentaux. Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il “ne le voyait pas (les réparations) se produire” et de nombreux dirigeants européens se sont opposés à ce qu’il en soit question.

Au cours du sommet de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, les dirigeants prévoient d’élaborer une “vision unifiée” de ce à quoi pourraient ressembler les réparations, allant de l’indemnisation financière et de la reconnaissance formelle des torts passés, aux réformes politiques.

“Les réparations sont le sujet brûlant à Addis-Abeba”, a écrit le Conseil économique, social et culturel de l’UA, ECOSOCC, sur X.

Du XVe au XIXe siècle, au moins 12,5 millions d’Africains ont été enlevés, transportés de force par des marchands principalement européens et vendus comme esclaves.

Le débat sur les réparations doit aborder l’héritage du colonialisme et de l’esclavage aujourd’hui, qu’il s’agisse notamment du racisme ou des disparités économiques entre l’Afrique et les pays occidentaux riches, a déclaré l’ECOSOCC, qui conseille les États membres sur la question.

“Il devient de plus en plus impossible de ne pas reconnaître les dommages causés par l’esclavage et le colonialisme”, a déclaré Alfred Mavedzenge, avocat zimbabwéen et expert en réparations.

La crise de la dette du continent s'explique notamment par le fait que les pays africains ont été lourdement endettés lors de l’indépendance. La crise climatique peut également être liée au colonialisme : l’Afrique n’est responsable que d’une fraction des émissions de carbone, mais ses écosystèmes fragiles ont été les plus touchés par le réchauffement climatique.

“Plus qu’une simple indemnisation”

Une grande partie du débat sur les réparations, en particulier dans les anciennes puissances coloniales telles que la Grande-Bretagne et le Portugal, s’est concentré sur les compensations financières, mais faire amende honorable pour le passé peut prendre de nombreuses formes.

“ Les réparations sont plus qu’une simple compensation”, a déclaré William Carew, chef du secrétariat de l’ECOSOCC.

"Il s’agit de veiller à ce que les générations futures héritent d’un monde qui reconnaît leur passé et les propulse vers un avenir meilleur”, a-t-il souligné.

L’UA a déclaré dans un communiqué que les réparations pour l’Afrique pourraient impliquer la restitution des terres dans les pays où celles-ci ont été prises aux populations autochtones et aller jusqu’à la restitution des biens culturels.

Il a également souligné la nécessité de modifier les politiques qui perpétuent les inégalités et de demander des comptes aux organismes internationaux, tels que les Nations unies ou aux anciennes puissances coloniales.

“Cela pourrait impliquer des pressions diplomatiques ou des actions en justice devant les tribunaux internationaux”, a déclaré l’UA.

