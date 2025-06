Le secrétaire d'Etat, qui s'apprête à entamer une tournée au Moyen-Orient, a dit espérer pouvoir discuter de ces idées lors de sa visite en Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis mais aussi en Israël, après des échanges avec des dirigeants de l'Egypte et de la Jordanie à Washington.

Ce déplacement au Moyen-Orient survient à un moment d'extrême tension, avec la fragilisation de la trêve à Gaza et l'onde de choc provoqué par la proposition de Donald Trump de prendre le contrôle du territoire palestiniens et de déplacer ses habitants vers la Jordanie et l'Egypte, qui s'y opposent.

"Pour l'instant le seul plan - ils ne l'aiment pas - mais le seul plan, c'est celui de Trump. Donc s'ils en ont un meilleur, le moment est venu de le présenter", a dit le secrétaire d'Etat.

"En espérant qu'ils auront un très bon plan à présenter au président", a-t-il ajouté dans l'émission de radio de deux présentateurs conservateurs.

Donald Trump a averti l'Egypte et la Jordanie de répercussions si ces deux proches partenaires des Etats-Unis n'acceptaient pas d'accueillir les plus de deux millions d'habitants de Gaza, territoire ravagé par près de seize mois de bombardements israéliens.

“Solution immobilière”

"Tous ces pays expliquent à quel point ils se soucient des Palestiniens mais aucun d'entre eux ne veut en accueillir. Aucun d'eux n'a jamais fait quoi que ce soit pour Gaza de ce point de vue là", a dénoncé Marco Rubio.

La Jordanie accueille déjà plus de deux millions de réfugiés palestiniens. Près de la moitié des 11 millions d'habitants du royaume sont d'origine palestinienne.

Un sommet des nations arabes est prévu plus tard ce mois-ci en Egypte qui a annoncé cette semaine qu'elle présenterait une "vision globale" pour la reconstruction de Gaza de manière à garantir que les Palestiniens restent sur leur terre.

La proposition égyptienne impliquerait la formation d'une nouvelle force de sécurité dans la bande de Gaza et une gestion du territoire par des dirigeants palestiniens, selon des diplomates.

Ancien promoteur immobilier, Donald Trump propose de placer Gaza sous le contrôle des Etats-Unis et d'expulser ses habitants pour en faire une "Côte d'Azur du Moyen-Orient" où les Palestiniens n'auraient pas le droit de retourner.

Expulser les habitants de Gaza serait "extrêmement dangereux", a jugé le président français Emmanuel Macron dans une interview au Financial Times parue vendredi.

"Pour moi, la solution n'est pas une solution immobilière. C'est une solution politique", a-t-il ajouté.

Trois otages

Le Hamas doit annoncer vendredi aux autorités israéliennes les noms des trois otages qu'il compte libérer samedi contre des détenus palestiniens, après des échanges de menaces entre les deux camps qui ont fait craindre la reprise des combats.

Après plusieurs jours d'incertitude, le mouvement palestinien s'est dit prêt vendredi à respecter le calendrier convenu dans l'accord de trêve, laissant présager un nouvel échange de prisonniers contre otages, qui sera le sixième depuis que les armes se sont tues le 19 janvier.

Selon la télévision Extra News, proche de l'Etat égyptien, une médiation menée par l'Egypte et le Qatar a permis de "surmonter les obstacles" qui mettaient en danger le cessez-le-feu.

Cette trêve était entrée en vigueur après 15 mois de guerre israélienne dans la bande de Gaza. Elle a été soumise à rude épreuve par des échanges de menaces entre le Hamas et Israël.

Le Hamas avait menacé de bloquer les libérations d’otages en accusant Israël de plusieurs violations de l'accord, notamment par l’obstruction de l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire en ruines.

Selon des sources palestiniennes, les médiateurs ont obtenu une "promesse israélienne de mettre en oeuvre les dispositions du protocole humanitaire" prévues, ce qui devrait permettre l'entrée dans Gaza de préfabriqués, tentes, carburant, équipements lourds, médicaments et matériaux de rénovation des hôpitaux.

Les otages ont été enlevés en Israël par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre 2023. Sur 251 personnes alors emmenées de force à Gaza, 73 s'y trouvent toujours, dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée israélienne.

Depuis le 19 janvier, 16 otages israéliens et 765 prisonniers palestiniens ont été libérés, sur un total de 33 otages et 1.900 détenus devant l'être durant les 42 jours de la première phase de l'accord.