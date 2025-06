La conférence de Munich sur la sécurité est un peu le choc des réalités pour l’Europe. C’est la première vraie rencontre du Vieux continent avec les nouvelles autorités américaines. Jusqu’ici, les menaces et outrances de Donald Trump étaient juste des menaces. Vendredi, l’Europe fait face à la nouvelle stratégie américaine en matière de défense.

Le vice-président américain J.D Vance a estimé vendredi que l'Europe devait "renforcer" ses capacités de défense pour permettre à Washington de se concentrer sur d'autres régions du monde "en grand danger". En traduction simultanée, cela veut dire “vous allez devoir vous débrouiller tout seuls.”

L’Alliance atlantique, cette alliance militaire mise en place par Washington après la Seconde guerre mondiale, n'est plus au centre du dispositif américain, et comme lors de son premier mandat, Trump estime que les Européens doivent payer pour leur sécurité.

Zelensky doit rencontrer Vance

Mais les pays européens voulaient surtout parler de l’Ukraine. Deux jours avant cette réunion, Donald Trump annonçait fièrement avoir discuté avec Vladimir Poutine, expliquant que les négociations sur l’Ukraine allaient commencer.

L’annonce a fait frissonner l’Union européenne qui a dépensé des milliards pour soutenir l’Ukraine depuis trois ans. Bruxelles a rappelé au nouveau président américain qu’elle avait toute sa place à la table des négociations, ainsi que l’Ukraine.

Le vice-président américain a cherché à rassurer les alliés de l’Amérique. Les États-Unis auront "à coeur l'indépendance souveraine de l'Ukraine" dans les négociations à venir avec la Russie sur l'issue de la guerre, où "tout sera sur la table", y compris "les moyens de pression militaire", a-t-il déclaré.

Présent en Allemagne, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, doit rencontrer le vice-président américain J.D. Vance. Il a marqué ses réticences à des discussions rapides et sans concertation avec Poutine: "Nous sommes prêts à discuter avec l'Amérique et nos alliés. S'ils nous fournissent des réponses spécifiques à nos demandes spécifiques et une compréhension commune du danger Poutine, alors, avec cette position unifiée, nous serons prêts à parler avec les Russes", a-t-il déclaré.