Israël et les Etats-Unis travaillent en pleine coopération sur Gaza, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après une réunion avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, qui a également porté sur l'Iran et le cessez-le-feu au Liban.

Remerciant Rubio pour son "soutien sans équivoque" à la politique israélienne à Gaza, Netanyahu a déclaré qu'Israël et les États-Unis sous la présidence de Donald Trump partageaient une stratégie commune dans l'enclave palestinienne, où un cessez-le-feu fragile est en vigueur entre Israël et le Hamas après 15 mois de guerre.

"Je veux assurer à tous ceux qui nous écoutent maintenant que le président Trump et moi travaillons en pleine coopération et coordination entre nous", a-t-il déclaré.

Après sa visite en Israël, Rubio se rendra en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour rencontrer de hauts responsables afin de discuter de la coopération, de la stabilité et de la paix dans la région.

Intensification de l’offensive en Cisjordanie

Sur le terrain en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes continuent leur offensive contre la ville de Tulkarem et son camp de réfugiés pour le 21ᵉ jour consécutif, et contre le camp de Nour Chams pour le 8ᵉ jour, dans un contexte d'escalade militaire marqué par d'importants renforts et un blocus total.

L'armée israélienne continue ainsi de s’emparer de plusieurs domiciles dans les quartiers nord et est de la ville, en particulier ceux situés près du camp de Tulkarem, les transformant en bases militaires après en avoir expulsé leurs habitants.

C’est ainsi que des soldats israéliens ont enlevé deux enfants palestiniens lors de raids menés dans divers endroits de la Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Ubade Gassan Azim et Zayd Nur Ferhat ont été arrêtés lors d'un raid sur un village de Naplouse.

Les forces israéliennes ont également utilisé des bombes sonores et des gaz lacrymogènes lors d'un raid dans une ville proche de la ville d'Hébron.

Pendant ce temps, les bulldozers militaires poursuivent la destruction des infrastructures dans les camps, démolissant les réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunications, tandis que des tirs nourris et de puissantes explosions résonnent dans toute la zone.

Déjà 48 264 morts à Gaza

A Gaza, des sources médicales ont annoncé, samedi, que le nombre de morts dans la bande de Gaza est passé à 48,264 palestiniens, dont la plupart sont des enfants et des femmes, depuis le début de la guerre génocidaire israélienne le 7 octobre 2023.

Le Hamas a appelé Washington à "contraindre" Israël à respecter l'accord de trêve. Du reste, Netanyahu n’a pas encore autorisé l'entrée à Gaza des maisons mobiles et des équipements de terrassement violant ainsi les termes du cessez-le-feu conclu avec le Hamas.

Lire aussi:Israël intensifie son offensive en Cisjordanie, semant peur et destruction