Trois policiers palestiniens ont été tués par des bombardements israéliens à Rafah, dans le sud de Gaza, malgré un accord de cessez-le-feu, selon des sources officielles palestiniennes.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur à Gaza a annoncé le nombre de victimes, notant que les officiers étaient déployés pour sécuriser l’entrée de l’aide humanitaire dans la région d’Al-Shawka, à l’est de Rafah, lorsqu’ils ont été pris pour cible.

Le ministère a fermement condamné l’attaque et appelé “les médiateurs et la communauté internationale à faire pression sur l’occupation (israélienne) pour qu’elle cesse de cibler les forces de police, qui sont un organe civil chargé de maintenir la sécurité publique et d’organiser les affaires quotidiennes”.

Les policiers palestiniens ont été déployés pour sécuriser l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave assiégée dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël.

Lire aussi: Gaza: des responsables israéliens admettent des violations du cessez-le-feu