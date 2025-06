La Turquie a envoyé une équipe technique de 25 membres en Syrie pour commencer les travaux de restauration de l'aéroport international de Damas, qui a été gravement endommagé pendant les 13 années de guerre civile dans le pays, a indiqué Abdulkadir Uraloglu, ministre des Transports et des Infrastructures du pays.

Abdulkadir Uraloglu a fait savoir, dans un communiqué, que l'équipe turque, composée de personnel de la Direction nationale des aéroports, travaillait pour rendre l'aéroport à nouveau opérationnel dimanche.

Le 7 février, l’équipe est entrée en toute sécurité en Syrie par la porte frontière de Cilvegozu à Reyhanli, dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie.

"Pour garantir la sécurité des opérations aériennes à l'aéroport international de Damas et dans l'espace aérien syrien, nous avons envoyé 113 véhicules, appareils et systèmes dans six camions", a-t-il dit.

"Notre équipe complétera également la formation du personnel aéroportuaire". Selon Uraloglu, pour améliorer la sécurité de l'aéroport, la Turquie a fourni 10 appareils à rayons X, quatre détecteurs de traces d'explosifs, 10 portiques de détection de métaux et huit détecteurs de métaux portatifs.

"Nos équipes, travaillant en coordination avec les responsables syriens, ont achevé l'installation de la plupart de ces appareils", a-t-il ajouté.

"Les efforts visant à améliorer les niveaux de sécurité se poursuivent et des rapports sont en cours de préparation pour remédier aux lacunes restantes".

Jusqu'à présent, six appareils à rayons X et cinq portiques de détection de métaux ont été installés, tandis que les travaux se poursuivent sur les équipements de sécurité restants et les réparations des appareils existants, a-t-il révélé.

Intervention d'urgence

La Turquie a également fourni deux véhicules combinés de sauvetage et de lutte contre les incendies Volkan Lion 8x8 de production nationale ainsi que divers équipements de lutte contre les incendies pour améliorer les interventions d'urgence à l'aéroport, a déclaré Uraloglu.

"Ces véhicules moderniseront la flotte existante et amélioreront la classification de sécurité incendie de l'aéroport", a-t-il noté.

"Le personnel syrien a reçu une formation sur les nouveaux équipements et nos équipes s'efforcent de mettre les opérations de lutte contre les incendies aux normes internationales", a-t-il détaillé.

"La Turquie poursuivra notre coopération pour renforcer l'infrastructure aéronautique de notre pays ami et frère, la Syrie", a-t-il assuré.

