Israël s’engage à respecter le plan de Trump de déporter les Palestiniens de Gaza vers des États tiers.

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé la création d'une nouvelle agence au sein du ministère qui sera chargée de relocaliser des Palestiniens de la bande de Gaza, conformément aux plans proposés par le président américain Donald Trump.

D'après la presse israélienne, le plan prévoit “un soutien” pour le départ des habitants de Gaza. “Cela inclurait des arrangements spéciaux pour leur départ, que ce soit par mer, air ou terre, entre autres modalités”, précise le bureau du ministre Katz.

Plan égyptien pour la reconstruction de Gaza

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a pour sa part réitéré le rejet de tout déplacement de Palestiniens de leurs terres, affirmant que son pays travaillait sur un plan qui garantirait que les habitants de Gaza resteraient sur leurs terres pendant que l'enclave ravagée par la guerre serait reconstruite.

Dans un discours prononcé lors de la quatrième réunion de l'alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, Abdelatty a déclaré que “la grave crise humanitaire à Gaza exige un processus de relèvement rapide“ et que la reconstruction doit avoir lieu “selon un calendrier clair et précis”.

Il a précisé que “l'Égypte travaille à l'élaboration d'une vision globale en plusieurs étapes pour un relèvement et une reconstruction rapides à Gaza”, et appelé à un soutien mondial pour l'UNRWA, qui a été interdite par Israël. Le ministre a décrit l'agence comme “indispensable et irremplaçable”.

Deux responsables égyptiens, qui ont parlé à l’agence de presse Associated Press sous couvert d’anonymat, ont déclaré que la proposition était toujours en cours de négociation.

A l’heure actuelle, elle envisage un processus de reconstruction en trois phases qui durera jusqu’à cinq ans, sans déplacer les Palestiniens de Gaza.

Les responsables ont indiqué qu’une vingtaine d’entreprises égyptiennes et internationales participeraient au déblaiement des décombres et à la reconstruction des infrastructures de Gaza, ce qui est à même de créer des dizaines de milliers d’emplois à la population de l’enclave.

Sur le terrain diplomatique, le cabinet de sécurité israélien s’est réuni lundi afin de donner des instructions à l'équipe de négociateurs sur la seconde phase de l’accord de cessez-le-feu.

Benjamin Netanyahu semble tiraillé entre les pressions de l’aile dure de son gouvernement incarnée par le ministre des Finances Bezalel Smotrich (parti Sionisme religieux, d’extrême droite) et la volonté de Trump de mettre fin à la guerre israélienne à Gaza. Bezalel Smotrich, qui menace de démissionner pour mettre Netanyahu en minorité et créer une crise gouvernementale, est partisan de la libération de tous les otages restant à Gaza avant d’entrer dans la deuxième phase du cessez-le-feu.

