Le Hamas s'est dit "prêt" à procéder à une libération groupée de tous les otages restants dans le cadre de la deuxième phase des négociations, en échange d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le porte-parole du mouvement de résistance palestinien, Hazem Qassem, a précisé que toute exigence visant à écarter le Hamas de Gaza ou à le désarmer serait "inacceptable".

Dans le cadre de la première phase de l'accord, quatre corps seront restitués jeudi et six otages devraient être libérés samedi. . Les négociations pour la deuxième phase devraient débuter incessamment, avec des médiateurs américains, égyptiens et qataris.

Du reste, les derniers obstacles qui jalonnent la voie de la seconde phase des négociations entre le Hamas et Israël en vue d’un cessez-le-feu définitif à Gaza sont en train d'être levés.

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé que les pourparlers au Caire ont abouti à un accord sur la libération de six captifs israéliens encore en vie samedi, dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas.

Le chemin des négociations déblayé

Commentant ces décisions, Khalil al-Hayya, chef du groupe palestinien à Gaza, a affirmé que “L’ennemi tergiverse encore et évite de s’engager dans la deuxième phase des négociations”.

“Le Hamas a prouvé, avec la résistance, son sérieux dans la mise en œuvre de l’accord en toute responsabilité (...) Nous soulignons la nécessité d’obliger l’occupation à mettre en œuvre toutes les dispositions de l’accord sans tergiverser”, a indiqué le leader du Hamas.

Entrée de deux bulldozers à Gaza

Conséquence de ces développements, Israël a autorisé l'entrée dans la bande de Gaza de deux bulldozers.

C'est la première fois que du matériel lourd pénètre dans l'enclave dévastée par la guerre depuis la signature du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à la mi-janvier.

Israël a été critiqué pour son non-respect des termes de l'accord en bloquant l'entrée des engins nécessaires à l'enlèvement d'énormes quantités de débris, ainsi que de 60 000 maisons préfabriquées et 200 000 tentes.

La première phase de l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers à Gaza est en vigueur depuis le 19 janvier, mettant un terme à la guerre génocidaire d’Israël qui a tué près de 48 300 Palestiniens et laissé l’enclave en ruines.

En vertu de cet accord, 19 otages israéliens et cinq travailleurs thaïlandais ont jusqu’à présent été libérés en échange de 1 135 prisonniers palestiniens.

Lire aussi: Israël approuve le plan de retrait des troupes de Gaza, selon des médias