L'agence de presse américaine Associated Press revient dans une longue enquête sur l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle acquises par Israël auprès des entreprises américaines, dans les guerres menées au Moyen-Orient.

Dans les guerres à Gaza et au Liban, l'intelligence artificielle a été utilisée pour identifier des cibles, pour décider qui vit ou pas, et pour scanner les communications ou les mouvements de personnes sous surveillance.

Mais l'enquête d'AP montre que l'utilisation de l'IA de Microsoft ou Open AI explose après les attaques du 7 octobre 2023. L'agence de presse a rencontré d'anciens officiels israéliens, et d'anciens soldats ou employés des sociétés américains concernées.

L'utilisation de l'IA en mars 2024 est 200 fois plus élevée que lors de la semaine précédent les attaques d'octobre 2023, souligne Associated Press qui signale qu’Israël a doublé le volume d’informations qu'il archive dans les serveurs de Microsoft durant cette période, à tel point qu’il a a dû recourir à des sociétés extérieures tant ses serveurs étaient sous pression. L'année dernière, la Colonel Racheli Dembinsky expliquait dans une conférence que l'IA avait augmenté l'efficacité des opérations militaires alors qu’elle s’exprimait devant un écran affichant les logos de Microsoft Azure, Google cloud et Amazon web.

Une guerre plus précise mais pas plus propre avec l'IA

Les sources interviewées par AP expliquent que l'IA a servi à identifier et localiser des cibles, permis de traduire des conversations, des échanges de messages, à suivre les déplacements, à identifier les personnes qui communiquent et permis d'évaluer les dommages collatéraux possibles pour prendre une décision.

Un militaire israélien se dit satisfait de l'IA ainsi auprès de l'agence de presse, "L'intelligence artificielle a permis au service de renseignement d'être plus efficace, plus précis. On peut aussi toucher plus de cibles, sans être moins précis pour autant. De nombreuses fois dans cette guerre, l'IA a permis de minimiser le nombre de victimes civiles".

D'autres sociétés américaines ont également fourni des modèles IA à l'armée israélienne. AP cite Dell, Cisco, Amazon et son projet Nimbus de 1,2 milliard de dollars.

“Des erreurs parfois”, admettent les Israéliens

Des officiers israéliens qu'AP a rencontrés admettent que des erreurs sont toujours possibles. Les erreurs les plus courantes sont des erreurs de traduction entre l'Arabe et l'Hébreu. Une personne doit normalement vérifier les traductions faites par l'IA mais ce n'est pas toujours le cas, d'où des "erreurs de ciblage", en d'autres termes, des frappes par drone ou par avion ont été décidées et ont tué des personnes qui n'avaient rien fait.

Les enregistrements des conversations par téléphone ne sont pas plus sûrs et présentent également des risques d’erreur quand la traduction par l’IA de la transcription d’un appel téléphonique enregistré n'est pas vérifiée.

"Respecter les droits de l'Homme" une valeur de Microsoft ?

Heidy Khlaaf, scientifique responsable de l'IA à l'institut AI Now (l'IA maintenant) met en garde contre les conséquences d'une telle coopération entre les sociétés qui développent l'IA et les militaires. "C'est la première confirmation que les modèles commerciaux de l'intelligence artificielle sont utilisés pour faire la guerre. Les implications sont énormes car les géants de la tech autorisent ici une utilisation de leurs technologies, dans des pratiques non-éthiques et illégales."

Microsoft, qui a une relation de longue date avec l'armée israélienne a refusé de répondre à AP, mais sur son site internet, elle dit placer le "respect des droits de l'homme" au centre de ses valeurs. L’entreprise s’engage pourtant dans son rapport 2024 sur une intelligence artificielle responsable à mesurer et contrôler l'IA pour réduire les dommages liés à cette technique. Bien sûr, il n'est fait nulle mention de ses contrats lucratifs avec une armée engagée dans plusieurs conflits.

Les modèles d'IA utilisés par l'armée israélienne viennent d'OpenAI via la plateforme de Microsoft Azure. OpenAI n'a donc pas à proprement parlé de contrat avec l'armée israélienne mais sa technologie est bel et bien utilisée par les soldats. OpenAI met en garde cependant dans son profil ses utilisateurs que ses produits ne devraient pas être utilisés pour détruire des propriétés ou blesser des personnes.