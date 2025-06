Le nombre d'incidents anti-musulmans en Grande-Bretagne a atteint un nouveau record en 2024, selon les données compilées par l'organisation Tell MAMA, qui a indiqué que la guerre à Gaza a alimenté la haine en ligne.

Tell MAMA a affirmé mardi avoir vérifié 5 837 cas de haine anti-musulmans – un mélange d’incidents en ligne et en personne – l’année dernière, contre 3 767 cas l’année précédente et 2 201 en 2022.

Les données de l'organisation remontent à 2012 et sont compilées dans le cadre d'accords de partage des informations avec les forces de police d'Angleterre et du Pays de Galles.

"Le conflit au Moyen-Orient a alimenté la haine anti-musulmane en ligne", a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant que la guerre à Gaza, les meurtres et les émeutes de Southport ont contribué à une recrudescence des cas de haine anti-musulmans signalés à Tell MAMA de 2023 à 2024.

Son directeur, Iman Atta, a qualifié cette augmentation d'inacceptable et de profondément inquiétante pour l'avenir.

Tell MAMA se présente comme une organisation non gouvernementale indépendante qui lutte contre la haine anti-musulmane.

Fausses informations

La recrudescence des incidents haineux contre les musulmans en raison de l'islamophobie a également été liée au meurtre de trois jeunes filles dans la ville de Southport, dans le nord de l'Angleterre, l'été dernier, a fait savoir Tell MAMA.

De fausses informations se sont répandues sur les réseaux sociaux ont prétendu que le tueur, qui a depuis été condamné à au moins 52 ans de prison, était un migrant musulman, provoquant des émeutes racistes impliquant des groupes d'extrême droite et anti-immigration à travers le pays.

"Nous exhortons le public à s'unir contre la haine et l'extrémisme, et nous exhortons ceux qui occupent des positions d'influence et d'autorité publique à réfléchir à la manière dont leur langage risque de stéréotyper les communautés", a déclaré Atta, appelant à une action gouvernementale coordonnée pour lutter contre la haine anti-musulmane.