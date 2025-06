Le Rwanda n’a pas goûté les critiques de Bruxelles, la capitale belge, au sujet de la guerre en République démocratique du Congo.

La Belgique est l’ancienne puissance coloniale du Congo et du Rwanda, elle a réclamé des sanctions contre Kigali après la chute de la ville congolaise de Goma, fin janvier. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle du Nord-Kivu puis du Sud-Kivu avec le soutien de soldats rwandais.

Kigali a réagi en dénonçant une “ campagne agressive“ que mèneraient les autorités belges.

Le communiqué rwandais reproche à la Belgique de tenter de saboter un processus de médiation initié par l’Union africaine (UA), qui ne réclame ni sanctions, ni retrait de la RDC.

La Belgique est aussi accusée par Kigali de contrarier l’accès du Rwanda au financement du développement, “y compris auprès d’institutions multilatérales”.

La réaction de Bruxelles a été immédiate : “La Belgique était déjà en train de revoir son programme d’aide “suite à la violation de l’intégrité territoriale de la RDC”. Ceci aurait débouché sur des mesures relatives à notre coopération que le Rwanda anticipe à présent”, a répliqué sèchement le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot.

Le Parlement européen critique aussi le Rwanda

La Belgique pousse l’Union européenne à la mise en place de sanctions contre Kigali pour son implication dans le conflit. Ce 13 février, le parlement européen a adopté une résolution dénonçant l'occupation de Goma et d'autres territoires dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) par les rebelles du M23 et les forces de défense rwandaises, qualifiant cette situation d'inacceptable violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.

Les députés ont demandé à la Commission européenne la suspension immédiate du mémorandum d’entente entre l’UE et le Rwanda sur les matières premières durables.

Les relations entre le Rwanda et la Belgique sont plus que dégradées. Aucun ambassadeur rwandais n’a été désigné en Belgique depuis 2023 et Bruxelles a refusé la nomination de Vincent Karega, ancien ambassadeur rwandais en RDC, où il a été accusé d’être impliqué dans la persécution d’opposants rwandais.

En mesure de réciprocité, le poste d’ambassadeur belge au Rwanda est vacant depuis juillet dernier.