À l'approche des élections parlementaires de dimanche, les électeurs allemands sont de plus en plus inquiets de leurs perspectives économiques et de l'influence croissante du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne/ Alternative für Deutschland (AfD).

“Ma plus grande préoccupation, ce sont les tendances de droite qui sont actuellement en hausse en Allemagne”, a déclaré Nicole, musicienne de 29 ans vivant à Berlin.

“Cela est influencé par de nombreux facteurs –l'économie en fait évidemment partie, la migration en est un autre”, a-t-elle ajouté dans un entretien avec Anadolu, précisant que la polarisation de la société suscite de grandes inquiétudes.

L'AfD, hostile à l'immigration, a vu sa part de voix grimper à 21% avant l'élection, consolidant ainsi sa position de deuxième parti derrière les Chrétiens-démocrates (CDU/CSU). Ce chiffre marque une augmentation spectaculaire par rapport à la part de 10% obtenue lors des élections de 2021.

Cette ascension de l'AfD a poussé des électeurs auparavant désengagés à se rendre aux urnes, dimanche. Le parti socialiste Die Linke a vu son soutien augmenter de 3% en décembre à 8%, principalement grâce à sa forte opposition à l'AfD.

“Je suis préoccupé par l'AfD et l'économie. Je ne vois pas d'avenir radieux pour l'économie si nous ne faisons pas quelques changements”, a indiqué Damian, professionnel de la vente de 28 ans.

Il a également exprimé des inquiétudes concernant l'ingérence de l'administration Trump dans les élections allemandes, tout en précisant que “les gens voteront malgré tout pour ce qu'ils veulent”.

La campagne électorale a été marquée par des tensions croissantes entre les États-Unis et l'Europe, notamment après les actions controversées des dirigeants américains. Le discours du vice-président américain JD Vance lors de la Conférence de sécurité de Munich, où il a exprimé son soutien aux mouvements populistes de droite, ainsi que sa rencontre ultérieure avec la coprésidente de l'AfD, Alice Weidel, ont également suscité des préoccupations.

Gutrund, pensionnée de 74 ans, a exprimé son inquiétude face aux influences extérieures sur la politique allemande. “Trump est la personne la plus dangereuse pour moi en ce moment. Il est imprévisible et les décisions que Trump et ses assistants prennent à l'échelle mondiale, c’est dangereux”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les Allemands doivent se mobiliser pour défendre leur démocratie.

Elle a noté que les Allemands frustrés, notamment dans les anciens États de l'Allemagne de l'Est, se tournaient de plus en plus vers l'AfD, un parti qu’elle considère comme ne proposant pas de véritables solutions aux problèmes et défis actuels.

“L'AfD capte exactement les peurs des gens. Le monde change, personne ne peut l’arrêter, l'AfD ne peut pas non plus le changer”, a-t-elle expliqué. “En particulier, les gens de l'Est de l'Allemagne ont vécu longtemps sous une dictature. Ils n'ont pas appris à développer les ressources internes pour résoudre les problèmes par eux-mêmes”.

“Maintenant, ils cherchent quelqu'un qui promet de résoudre tous leurs problèmes avec des solutions simples, croyant que cela changera tout. Nous verrons bien ce qu’il se passera”, a-t-elle ajouté.

Andrea, travailleuse médicale de 66 ans établie à Berlin, a reconnu les préoccupations générales concernant les difficultés économiques et la fracture sociale croissante causée par l'ascension de l'AfD, parti d'extrême droite.

“Je ne pense pas que l'AfD va de quelque manière que ce soit obtenir le pouvoir, mais il faut dire qu'ils semblent très forts”, a-t-elle confié, tout en critiquant l'attitude de l’administration Trump envers l’Europe et les commentaires de ses collaborateurs sur l'Allemagne.

“À mon avis, Trump, c'est un idiot, donc je ne sais pas comment j'aurais pu voter pour lui, mais beaucoup de gens l'ont fait”, a-t-elle dit.

Sven, un homme de 64 ans, a exprimé sa frustration face à l'administration Trump et au lieutenant du président américain, le milliardaire de la technologie Elon Musk, pour leur approche de l'Allemagne et leurs politiques controversées.

“Musk et Trump, ils devraient prendre l'une des fusées de Musk et se tirer vers Mars, et ne jamais revenir –c'est ce que je pense d'eux deux”, a-t-il déclaré. “L'Amérique était autrefois le grand défenseur de la liberté, ils ont aidé les Allemands à se débarrasser des nazis, et maintenant ils se transforment en un pays nazi”.

Musk, propriétaire de X, a soutenu à plusieurs reprises l'AfD d'extrême droite, malgré les nombreuses critiques des partis politiques allemands de centre-gauche et de centre-droit.

La semaine dernière, Musk a affirmé sur X que “l’'AfD est le seul espoir pour l'Allemagne”.

Depuis qu'il a acheté X (anciennement Twitter) en 2022, la plateforme, selon ses détracteurs, est devenue un refuge pour les idées d'extrême droite et Musk y diffuse le type de désinformation que la plateforme interdisait autrefois.