Outre la coopération bilatérale, les ministres des Affaires étrangères russe et turc échangeront leurs points de vue sur la fin de la guerre en Ukraine par une paix juste et durable grâce à des efforts diplomatiques et discuteront des contacts récents entre les États-Unis et la Russie, ainsi que de la contribution de la Turquie à ce processus.

La volonté de la Turquie d’accueillir de futurs pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, comme elle l’a fait en mars 2022, sera aussi évoquée.

Les questions régionales et mondiales, y compris la Syrie et d’autres questions du Moyen-Orient, seront également abordées, a-t-on indiqué de sources diplomatiques.

Celles-ci ont, par ailleurs, ajouté que M. Fidan soulignera la résolution d’Ankara dans le nettoyage complet de la Syrie des éléments terroristes et mettra en avant l’importance de préserver l’intégrité territoriale et l’unité politique de la Syrie.

Le ministre turc réitérera que l’approche agressive d’Israël menaçant l’intégrité territoriale de la Syrie est inacceptable, et insistera aussi sur la nécessité d’accélérer les travaux de reconstruction, pour la stabilité de la Syrie.

Fidan saisira en outre l’occasion pour relever l’importance d’un cessez-le-feu permanent et de l’augmentation de l’aide humanitaire à Gaza. Il soulignera par ailleurs que le déplacement forcé des Palestiniens de leur patrie est inacceptable.

La dernière visite de Lavrov en Turquie remonte au 18 octobre 2024, dans le cadre de la réunion de la plateforme de coopération régionale 3+3.

Fidan et Lavrov se sont rencontrés pour la dernière fois le 20 février à Johannesburg en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

