L'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, a fait savoir que les États-Unis sont sur le point de parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, similaire au protocole d'accord d'Istanbul, pour mettre fin à la guerre.

S'adressant à CNN, Witkoff a affirmé dimanche que la guerre n’était pas nécessaire et que peu importe qui l'avait déclenchée, elle devait prendre fin.

"La guerre n'avait pas besoin d'avoir lieu. Elle a été provoquée. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle a été provoquée par les Russes", a-t-il déclaré.

"Il y a eu toutes sortes de discussions à l'époque sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le président en a parlé. Cela n'était pas nécessaire. C'est devenu une menace pour les Russes", a-t-il ajouté.

"Il y a eu ce que j'appellerais des négociations très, très convaincantes et substantielles, encadrées dans ce qu'on appelle la convention d'Istanbul. Nous avons été très, très proches de signer quelque chose, et je pense que nous utiliserons ce cadre comme guide pour parvenir à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, et je pense que ce sera un jour incroyable".

Commentant le rôle joué par le président américain Donald Trump dans ce processus, Witkoff a affirmé: “Nous avons eu près de 1,5 million de morts et nous avons enfin un dirigeant déterminé à mettre fin au carnage”.

Résolutions de l'AGNU

Les États-Unis ont fait pression sur l'Ukraine pour qu'elle retire son projet de résolution, soutenue par l'Europe à l'ONU, exigeant le retrait immédiat des forces russes d'Ukraine, en faveur d'une proposition américaine qui ne mentionne pas l’offensive de Moscou, ont déclaré dimanche un responsable américain et un diplomate européen.

Mais l'Ukraine a refusé de retirer son projet de résolution qui sera voté par l'Assemblée générale de l'ONU lundi au troisième anniversaire de la guerre, ont déclaré deux diplomates européens.

L'Assemblée générale des 193 pays devrait ensuite tenir un vote sur le projet de résolution américain, selon les diplomates et le responsable américain, qui ont parlé sous couvert d'anonymat car les négociations privées sont toujours en cours.

L’administration Trump cherche également à faire voter sa proposition au sein du Conseil de sécurité de l’ONU qui tiendra lundi après-midi une réunion sur l'Ukraine. Les diplomates européens ont déclaré que la session pourrait être repoussée à mardi à la demande de la Russie.

Ces résolutions en duel – les premières depuis le début de l’offensive – mettent en évidence la tension entre les États-Unis, l’Ukraine et les pays européens au cours des cinq semaines qui ont suivi l’entrée en fonction du président Donald Trump et l’ouverture de négociations avec la Russie après des années d’isolement dans le but de mettre fin à la guerre.

