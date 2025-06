Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré mercredi que la Turquie jouera un rôle "important" tant dans l’établissement que dans le maintien de la paix, ajoutant qu’elle est un acteur "fort et important" dans la région.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue géorgienne, Maka Botchorishvili, dans la capitale Ankara, Fidan a souligné que la Turquie attend des prochaines étapes de la transition politique en Syrie qu’elles soient inclusives et mises en œuvre de manière à barrer la route aux mouvements séparatistes.

Il a rappelé que la Turquie a toujours défendu l'idée que l'avenir de la Syrie devait être déterminé par le peuple syrien.

"Nous considérons l'organisation de la conférence de dialogue national comme un élément important des efforts visant à préserver l'avenir du peuple syrien. Nous pensons que la conférence contribuera à la poursuite du processus de transition en Syrie d'une manière inclusive, à la mise en place d'institutions étatiques dans un esprit d'unité et de solidarité, et à l'avenir prospère commun du peuple syrien", a-t-il ajouté.

Concernant les pourparlers visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le ministre turc a noté que le président Recep Tayyip Erdogan et la Turquie ont depuis le début de la guerre plaidé pour la fin de cette guerre destructrice le plus rapidement possible.

Il a rappelé qu’à partir d’aujourd’hui, une nouvelle dynamique a commencé avec la nouvelle administration américaine, après les initiatives et les contacts vains aux niveaux stratégique et tactique sur cette question. .

"La Turquie est un pays fort et important dans la région. Elle ne manquera pas de jouer un rôle important dans la réalisation et la durabilité de la paix et dans la préservation du cessez-le-feu. La Turquie a un grand potentiel dans cette direction", a-t-il assuré.

Fidan a ajouté que la rhétorique du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, sur la Syrie montre clairement qu'il n'est pas favorable à la paix, insistant sur le fait qu'Israël doit mettre un terme à "son expansionnisme régional" pratiqué sous "le prétexte de la sécurité".

Il a souligné qu’essayer de résoudre certains conflits tout en fermant les yeux sur d’autres guerres est contraire à la fois à la loi et aux valeurs humaines. Dans ce contexte, le ministre turc a souligné la nécessité d’adopter une position claire contre les actions d’Israël visant à entraîner la région dans l’instabilité.

Lire aussi: L'UE suspend des sanctions visant des secteurs économiques clés en Syrie