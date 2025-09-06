La transition vers des réseaux électriques intelligents, alimentés par les énergies renouvelables, transforme en profondeur le secteur mondial de l’énergie. Mais elle comporte aussi des risques accrus, tels que les coupures massives, les cyberattaques et une dépendance grandissante aux nouvelles technologies, alerte un rapport récent de l’Académie nationale du renseignement de Turquie.

Publié vendredi et intitulé “Sécurité énergétique et transformation numérique-verte : la transition vers des réseaux intelligents et sans carbone”, le document souligne que, si les technologies intelligentes et les réseaux décarbonés offrent un potentiel majeur pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et décarboner les économies, ils poussent également les systèmes électriques traditionnels dans leurs retranchements.

“La fiabilité des réseaux électriques n’est plus garantie. À mesure que la part des renouvelables augmente et que la numérisation progresse, assurer la stabilité devient l’un des grands défis de notre époque”, affirme le rapport.

Une alerte retentissante

Les vulnérabilités de cette transformation sont apparues de façon spectaculaire le 28 avril 2025, lorsqu’une gigantesque panne d’électricité partie d’Espagne s’est propagée au Portugal et à la France, plongeant des millions de personnes dans le noir pendant près de dix heures.

L’effet domino a paralysé métros, aéroports et gares. Les systèmes de paiement se sont effondrés, les hôpitaux ont dû limiter leurs services aux seules urgences et plusieurs régions ont décrété l’état d’urgence.

Les analystes ont mis en avant un facteur clé : la part des énergies renouvelables dans le réseau espagnol avait atteint 78 %, bien au-dessus du seuil recommandé de 70 %. L’insuffisance des capacités de réserve a amplifié la fragilité du système et déclenché la panne généralisée.

“Ce blackout est un avertissement. Sans stratégies de protection mises à jour et infrastructures résilientes, le risque d’effondrement systémique continuera de croître” souligne le rapport.

Entre promesses et menaces

Les réseaux intelligents — intégrant intelligence artificielle, Internet des objets (IoT) et analyses de données en temps réel — sont au cœur de la révolution numérique et verte. En équilibrant l’offre et la demande, en anticipant les besoins de consommation et en améliorant l’efficacité énergétique, ils promettent un système électrique plus durable et adaptable.

Mais “intelligent” ne rime pas forcément avec “sécurisé”, avertit le rapport.

Une intégration numérique plus poussée expose davantage aux cyberattaques, à l’injection de fausses données et aux malwares capables de paralyser des régions entières.

Pour contrer ces risques, le rapport recommande l’usage de la détection d’anomalies pilotée par l’intelligence artificielle, des communications chiffrées et de l’authentification multifactorielle pour les opérations critiques du réseau.