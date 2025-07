Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, et le ministre de la Défense nationale, Yasar Guler, se rendront au Pakistan le 9 juillet dans le cadre des efforts visant à renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays et à approfondir la coopération bilatérale pour la paix régionale.

Des sources au ministère des Affaires étrangères ont indiqué, ce mardi, que la délégation turque rencontrerait le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar, et le maréchal Syed Asim Munir, chef d'état-major des armées.

La Turquie et le Pakistan entretiennent d'étroites relations bilatérales dans les domaines de l'économie, du commerce et de la défense. Cette visite de haut niveau devrait renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Ankara et Islamabad partagent des intérêts stratégiques communs en matière de stabilité régionale, notamment face aux problèmes posés par le terrorisme. Les deux parties ont exprimé d'une seule voix les principaux défis auxquels le monde musulman est confronté, notamment la question palestinienne.



Les hauts responsables turcs et leurs homologues pakistanais devraient examiner les progrès réalisés depuis la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau, qui s'est tenue à Islamabad en février 2025. Ils passeront également en revue les préparatifs de la prochaine réunion prévue en Turquie en 2026.

La Turquie a été le premier pays à tendre la main à Islamabad et à condamner les frappes aériennes transfrontalières de l'Inde, qui ont tué 31 civils au début de la guerre de quatre jours entre les deux pays d'Asie du Sud en mai. Ankara a, depuis, réitéré sa détermination à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

La délégation turque devrait également discuter de mesures visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de défense. Les deux pays considèrent l'instabilité en Afghanistan comme une menace directe pour la sécurité et la stabilité régionales.



Le Pakistan soutient la lutte de la Turquie contre les organisations terroristes telles que FETO, le PKK et Daech. Selon un rapport de 2023, la Turquie est désormais le deuxième fournisseur d'armes du Pakistan. Ankara a satisfait 11% des besoins totaux en armement d'Islamabad en 2023, en exportant des armes et des munitions pour une valeur de 21 millions de dollars.

Fidan a effectué sa première visite officielle au Pakistan du 18 au 20 mai 2024. Plus récemment, les 21 et 22 juin derniers, il a rencontré le ministre pakistanais des Affaires étrangères, M. Dar, à Istanbul, lors de la 51e réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Les relations entre les deux pays ont été institutionnalisées au plus haut niveau politique par le Conseil de coopération de haut niveau, créé en 2009, lequel a été ensuite élevé au rang de Conseil de coopération stratégique de haut niveau (CHSCC).

Dans ce cadre, les réunions du CHSCC offrent une occasion importante d'aborder et de renforcer les relations bilatérales de manière globale.

Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élève à environ 1 milliard de dollars. En 2024, il a atteint 1,3 milliard de dollars, les exportations turques s'élevant à 918 millions de dollars et les importations à 440 millions de dollars.

Les investissements turcs au Pakistan représentent environ 2 milliards de dollars. Les entreprises turques ont réalisé 72 projets au Pakistan, pour une valeur totale d'environ 3,5 milliards de dollars.



Des initiatives sont en cours pour développer de nouvelles voies de coopération dans les domaines de l'énergie et des minéraux critiques entre les deux pays. L'accord d'appel d'offres conjoint, signé en avril 2025 entre la Turkish Petroleum Corporation et les trois compagnies pétrolières nationales pakistanaises, permettant l'exploration conjointe de pétrole et de gaz, est considéré comme une étape importante.