Un an après la mort de la militante turco-américaine Aysenur Ezgi Eygi, tuée par les forces israéliennes lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée, sa famille affirme que justice n'a toujours pas été rendue.

Eygi, 26 ans, turco-américaine, a été tuée par l'armée israélienne lors d'une manifestation contre les colonies israéliennes illégales dans la ville de Beita, près de Naplouse, le 6 septembre 2024.

Malgré des preuves vidéo et des témoignages montrant qu'elle a été prise pour cible par un tireur d'élite israélien, les conclusions préliminaires de l'armée israélienne affirment qu'elle a "très probablement" été touchée "indirectement et involontairement" lorsque les soldats ont tiré sur des manifestants qui auraient jeté des pierres.

Sa famille, ses amis et des témoins oculaires rejettent la version d'Israël, qualifiant son meurtre d'attaque délibérée contre une manifestante pacifique et exhortant le gouvernement américain à ouvrir une enquête indépendante.

À ce jour, personne n'a été tenu responsable.

Une année "extrêmement douloureuse"

Pour le mari d'Eygi, Hamid Ali, l'année écoulée a été à la fois angoissante et surréaliste.



"J'ai eu l'impression que c'était une période extrêmement longue, mais aussi que cela n'a duré que quelques semaines. Évidemment, cela a été extrêmement douloureux", a-t-il confié à Anadolu.

Ali a déclaré qu'aucune avancée n'avait été constatée dans la quête de justice.

"Nous demandons toujours la même chose qu'au premier jour. Aucune enquête ni aucun résultat d'enquête ne nous ont été communiqués", a-t-il précisé.

"Du côté des États-Unis, on a eu le même type de réponses, ou d'absence de réponses, ou d'inaction."

Voir sa femme devenir un symbole – ses photos exposées lors de manifestations et ailleurs – a été pour lui un moment doux-amer.

"Pour nous, elle est toujours Aysenur, elle est toujours ma femme. C'est la sœur d'Ozden et la fille de son père", a-t-il dit.

"C'est une personne authentique, avec ses défauts, qui n'est ni un symbole surhumain, ni une militante hors du commun, ni rien de ce genre… C'était juste une personne normale, ordinaire, malgré ce qu'elle a fait, ce qui est admirable."

Inaction des États-Unis

Au moment de son assassinat, l'administration Biden avait exhorté Israël à mener une "enquête rapide, approfondie et transparente".



La famille d'Eygi et les groupes de défense des droits humains affirment que Washington a de fait renvoyé la responsabilité à Israël lui-même.

Interrogé cette semaine sur la volonté de l'administration Trump de poursuivre les auteurs de ces actes, un porte-parole du Département d'État a déclaré à Anadolu : "Le Département d'État n'a pas d'autre priorité que la sécurité des citoyens américains. Nous vous renvoyons au gouvernement israélien pour toute mise à jour concernant l'enquête."