Un an après la mort de la militante turco-américaine Aysenur Ezgi Eygi, tuée par les forces israéliennes lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée, sa famille affirme que justice n'a toujours pas été rendue.
Eygi, 26 ans, turco-américaine, a été tuée par l'armée israélienne lors d'une manifestation contre les colonies israéliennes illégales dans la ville de Beita, près de Naplouse, le 6 septembre 2024.
Malgré des preuves vidéo et des témoignages montrant qu'elle a été prise pour cible par un tireur d'élite israélien, les conclusions préliminaires de l'armée israélienne affirment qu'elle a "très probablement" été touchée "indirectement et involontairement" lorsque les soldats ont tiré sur des manifestants qui auraient jeté des pierres.
Sa famille, ses amis et des témoins oculaires rejettent la version d'Israël, qualifiant son meurtre d'attaque délibérée contre une manifestante pacifique et exhortant le gouvernement américain à ouvrir une enquête indépendante.
À ce jour, personne n'a été tenu responsable.
Une année "extrêmement douloureuse"
Pour le mari d'Eygi, Hamid Ali, l'année écoulée a été à la fois angoissante et surréaliste.
"J'ai eu l'impression que c'était une période extrêmement longue, mais aussi que cela n'a duré que quelques semaines. Évidemment, cela a été extrêmement douloureux", a-t-il confié à Anadolu.
Ali a déclaré qu'aucune avancée n'avait été constatée dans la quête de justice.
"Nous demandons toujours la même chose qu'au premier jour. Aucune enquête ni aucun résultat d'enquête ne nous ont été communiqués", a-t-il précisé.
"Du côté des États-Unis, on a eu le même type de réponses, ou d'absence de réponses, ou d'inaction."
Voir sa femme devenir un symbole – ses photos exposées lors de manifestations et ailleurs – a été pour lui un moment doux-amer.
"Pour nous, elle est toujours Aysenur, elle est toujours ma femme. C'est la sœur d'Ozden et la fille de son père", a-t-il dit.
"C'est une personne authentique, avec ses défauts, qui n'est ni un symbole surhumain, ni une militante hors du commun, ni rien de ce genre… C'était juste une personne normale, ordinaire, malgré ce qu'elle a fait, ce qui est admirable."
Inaction des États-Unis
Au moment de son assassinat, l'administration Biden avait exhorté Israël à mener une "enquête rapide, approfondie et transparente".
La famille d'Eygi et les groupes de défense des droits humains affirment que Washington a de fait renvoyé la responsabilité à Israël lui-même.
Interrogé cette semaine sur la volonté de l'administration Trump de poursuivre les auteurs de ces actes, un porte-parole du Département d'État a déclaré à Anadolu : "Le Département d'État n'a pas d'autre priorité que la sécurité des citoyens américains. Nous vous renvoyons au gouvernement israélien pour toute mise à jour concernant l'enquête."
Le ministère américain de la Justice et l'armée israélienne n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires d'Anadolu.
Les procureurs turcs ont ouvert une enquête sur le meurtre d'Eygi, mais celle-ci était toujours en cours au 4 septembre 2025.
"À l'heure actuelle, aucune enquête n'est ouverte par le gouvernement américain, ni par aucune agence fédérale, sur le meurtre d'Aysenur… Un an après, le gouvernement américain n'a absolument aucune responsabilité à rendre et ne manifeste même pas la volonté d'enquêter." a expliqué Brad Parker, directeur adjoint des politiques au Centre pour les droits constitutionnels et membre de l'équipe juridique de la famille d'Eygi.
Schéma d'impunité
Parker a souligné que des agences américaines telles que le ministère de la Justice et le FBI, habilitées pourtant à enquêter sur les crimes commis contre des Américains à l'étranger, ont choisi de ne pas agir.
"Les États-Unis garantissent l'impunité, non seulement dans le case du meurtre d'Aysenur, mais aussi d'autres Américains, des Palestiniens d'origine américaine, tués en Cisjordanie. Le gouvernement américain reste silencieux, ne prend aucune mesure, n'enquête pas et affirme, par ses actions, que les soldats et les responsables israéliens ne seront pas tenus responsables du meurtre d'Américains", a-t-il indiqué à Anadolu.
Il a ajouté que les témoignages oculaires éclaircissent les circonstances.
"Les forces israéliennes ont tiré sur elle alors qu'elles étaient postées sur le toit d'une maison palestinienne dans le village de Beita. Ce n'est pas un mystère. De nombreux témoins oculaires, les autorités israéliennes, savent qui est l'auteur du crime. Elles connaissent l'unité", a-t-il déclaré.
Parker a également évoqué l'évolution de l'opinion publique aux États-Unis.
"L'opinion publique est en pleine mutation et souhaite que justice soit rendue, que les forces israéliennes et les dirigeants israéliens rendent des comptes, et que le gouvernement américain cesse d'envoyer des armes et de l'argent, ainsi que de fournir une couverture diplomatique", a-t-il déclaré, accusant Washington de couvrir un gouvernement qui "perpétue le génocide à Gaza".
Bilan plus large
Eygi fait partie d’au moins neuf citoyens américains tués par les forces israéliennes ou des colons depuis 2022. Parmi eux figurent la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh et Sayfollah Musallet, un Américain d'origine palestinienne de 20 ans, tué en juillet 2025.
Aucune de ces affaires n'a abouti à la recherche de responsabilités.
Après la mort de Musallet, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a déclaré avoir demandé aux autorités israéliennes de mener une "enquête approfondie", qualifiant le meurtre d'"acte criminel et terroriste". Aucune avancée n'a été signalée depuis.
La famille d'Eygi continue d'exiger des réponses.
Sa sœur, Ozden Bennett, rejoindra Ali à Washington le 15 septembre pour rencontrer des membres du Congrès et les familles d'autres Américains tués par Israël.
Ensemble, ils espèrent accroître la pression sur les États-Unis pour qu'ils lancent leur propre enquête.
Ali a déclaré avoir peu confiance dans l'action officielle, mais demeure engagé.
Rien n'a vraiment changé... mais nous continuons à nous battre", a-t-il assuré.