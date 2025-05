Depuis le début de l'année, le pays est bouleversé par les menaces répétées et les volte-face du président américain sur les droits de douane.

Celui-ci a imposé des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium canadiens, notamment, et menace son voisin du Nord de taxes généralisées de 25%.

Une politique qui prend le contre-pied de décennies de relations commerciales très étroites entre les deux pays dont les économies sont extrêmement intégrées.



Si l'économie canadienne résiste et fait même mieux qu'attendu au premier trimestre, avec une progression du PIB de 2,2%, les effets des bouleversements sont déjà visibles, selon des données publiées vendredi par Statistiques Canada.

Ainsi, exportations et importations sont à la hausse des deux côtés de la frontière car les entreprises ont voulu constituer des stocks avant la mise en place des droits de douane.

Ce sont les exportations de véhicules automobiles (+16,7%) et de machines, de matériel et de pièces industrielles (+12%) qui ont contribué le plus à l'augmentation globale des exportations au premier trimestre et donc à la croissance du PIB, note l'agence publique dans un communiqué.

"Les tensions commerciales et l'incertitude qu'elles ont fait peser sur l'économie ont commencé à se répercuter sur l'activité", a noté Andrew Hencic, analyste pour TD Economics.

Ainsi, sur le plan intérieur canadien, cela a eu un "impact" sur la demande intérieure finale, selon Statistiques Canada. C'est la première fois depuis la fin de l'année 2023 que celle-ci ne progresse pas.

"Malgré la vigueur du PIB global, l'économie intérieure a semblé très fragile", a également estimé Royce Mendes, analyste pour la banque Desjardins.

"Dynamique modeste"



Tous ces chiffres seront analysés de près par la Banque centrale canadienne qui doit annoncer sa décision concernant son taux directeur la semaine prochaine, le 4 juin.

D'autant plus que la croissance du dernier trimestre de 2024 a été révisée à la baisse à 2,1% (contre une croissance de 2,6% estimée précédemment), "ce qui laisse présager un ralentissement de la dynamique vers la fin de l'année", selon Royce Mendes.

Tous les économistes craignent que la nouvelle politique américaine plonge le pays dans une récession. En effet, 75% des biens et services canadiens exportés partent vers les États-Unis et 2 millions d'emplois en dépendent.

Mais pour Andrew Grantham, économiste de CICB Economics, les chiffres publiés vendredi montrent que "l'économie canadienne trébuche, mais ne s'effondre pas encore".

Évoquant une "dynamique modeste", il note que les chiffres sont légèrement supérieurs aux projections faites en avril par la Banque du Canada.

Dans ce contexte très tendu, le Premier ministre Mark Carney, élu fin avril, a promis de transformer radicalement l'économie canadienne, 9e puissance mondiale, en s'appuyant notamment sur le commerce intérieur et l'énergie.

Une course contre la montre a débuté pour le nouveau gouvernement. Plusieurs groupes automobiles ont déjà annoncé suspendre leur production pour une période ou bien réduire la voilure dans certaines usines.

Et en avril, l'emploi dans le secteur manufacturier au Canada a connu une "baisse significative".