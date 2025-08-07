Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, est arrivé dans la capitale syrienne, Damas, pour une visite de haut niveau visant à renforcer la coopération entre la Turquie et la Syrie.



Jeudi, Fidan a rencontré le président syrien Ahmad Al-Charaa, le ministre des Affaires étrangères Asaad Hassan Al-Shaibani, ainsi que d’autres hauts responsables au cours de son déplacement.



Cette visite constitue une nouvelle étape dans l’approfondissement des relations entre Ankara et Damas, huit mois après la chute du régime Al-Assad et l’ouverture d’un nouveau chapitre politique en Syrie.



Selon des sources diplomatiques, les discussions porteront sur les avancées réalisées dans les relations bilatérales ces derniers mois, ainsi que sur les perspectives de coopération dans divers domaines, notamment la sécurité, la reconstruction et la stabilité régionale.

Reconstruction de la Syrie et lutte conjointe contre le terrorisme



L’un des principaux points à l’ordre du jour concerne la reconstruction de la Syrie et sa relance économique, un domaine dans lequel la Turquie s’est engagée à fournir un soutien technique et logistique.



Les sources ont indiqué que les deux parties évalueront également leur coopération actuelle en matière de lutte contre le terrorisme, en particulier contre Daech et le PKK/YPG, groupes qu’Ankara considère comme des menaces directes à sa sécurité nationale en raison de leurs activités dans le nord-est de la Syrie.



Les dynamiques régionales seront également abordées, notamment les actions militaires et la rhétorique d’Israël, perçues par les deux parties comme des facteurs de déstabilisation pour la Syrie et l’ensemble de la région.