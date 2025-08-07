MOYEN-ORIENT
Hakan Fidan arrivé à Damas pour des entretiens avec Al-Charaa et autres hauts responsables
La visite du chef de la diplomatie turque en Syrie marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre Ankara et Damas.
il y a 10 heures

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, est arrivé dans la capitale syrienne, Damas, pour une visite de haut niveau visant à renforcer la coopération entre la Turquie et la Syrie.

Jeudi, Fidan a rencontré le président syrien Ahmad Al-Charaa, le ministre des Affaires étrangères Asaad Hassan Al-Shaibani, ainsi que d’autres hauts responsables au cours de son déplacement.

Cette visite constitue une nouvelle étape dans l’approfondissement des relations entre Ankara et Damas, huit mois après la chute du régime Al-Assad et l’ouverture d’un nouveau chapitre politique en Syrie.

Selon des sources diplomatiques, les discussions porteront sur les avancées réalisées dans les relations bilatérales ces derniers mois, ainsi que sur les perspectives de coopération dans divers domaines, notamment la sécurité, la reconstruction et la stabilité régionale.

Reconstruction de la Syrie et lutte conjointe contre le terrorisme

L’un des principaux points à l’ordre du jour concerne la reconstruction de la Syrie et sa relance économique, un domaine dans lequel la Turquie s’est engagée à fournir un soutien technique et logistique.

Les sources ont indiqué que les deux parties évalueront également leur coopération actuelle en matière de lutte contre le terrorisme, en particulier contre Daech et le PKK/YPG, groupes qu’Ankara considère comme des menaces directes à sa sécurité nationale en raison de leurs activités dans le nord-est de la Syrie.

Les dynamiques régionales seront également abordées, notamment les actions militaires et la rhétorique d’Israël, perçues par les deux parties comme des facteurs de déstabilisation pour la Syrie et l’ensemble de la région.

Promouvoir une sécurité et une stabilité durables

Des sources diplomatiques ont souligné que la période actuelle offre une opportunité à la Turquie et à la Syrie d’aligner leurs efforts dans l’intérêt commun, en particulier pour promouvoir une sécurité et une stabilité durables.

“La priorité de la Turquie est de saisir ces opportunités d’une manière qui soutient la reconstruction de la Syrie et renforce la coopération bilatérale”, a déclaré un responsable.


SOURCE:TRT français et agences
