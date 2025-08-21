Le ministère de la Santé a indiqué que deux personnes sont mortes de faim et de malnutrition au cours des dernières 24 heures. Cela porte le bilan total des victimes de la faim à 271, dont 112 enfants, alors que la crise humanitaire dans l'enclave s'aggrave.
Le ministère a également indiqué que 18 Palestiniens ont été tués et plus de 117, blessés lors d'attaques israéliennes au cours des dernières 24 heures alors qu'ils tentaient d'obtenir de l'aide humanitaire, portant le nombre total de Palestiniens tués en cherchant de l'aide à 2 036, et plus de 15 064 autres ont été blessés depuis le 27 mai.
L'ONU met en garde contre une malnutrition aiguë triplée à Gaza
Les Nations Unies (ONU) ont alerté sur la situation de plus en plus critique dans les territoires palestiniens occupés, soulignant que la malnutrition aiguë a triplé à Gaza depuis la fin du cessez-le-feu en mars.
Le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a fait le point sur la situation lors de son point de presse quotidien.
Dujarric a rappelé que des responsables du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) ont averti que la situation dans les territoires palestiniens occupés devenait de plus en plus critique.
Il a souligné que les dernières données publiées par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) indiquent que plus de 95 000 enfants âgés de 6 mois à 5 ans ont été dépistés pour malnutrition à Gaza depuis la fin du cessez-le-feu.
Selon les données, la prévalence de la malnutrition aiguë à Gaza a augmenté de 15,8 % au cours de la première quinzaine d'août, ce qui signifie que la malnutrition à Gaza a triplé.
"Dans la ville de Gaza, la malnutrition aiguë a atteint 28,5 %, ce qui signifie que plus d'un enfant sur quatre souffre de malnutrition. Depuis la fin du cessez-le-feu, la prévalence de la malnutrition aiguë à Gaza a presque sextuplé." a-t-il déploré.