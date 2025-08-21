Le ministère de la Santé a indiqué que deux personnes sont mortes de faim et de malnutrition au cours des dernières 24 heures. Cela porte le bilan total des victimes de la faim à 271, dont 112 enfants, alors que la crise humanitaire dans l'enclave s'aggrave.



Le ministère a également indiqué que 18 Palestiniens ont été tués et plus de 117, blessés lors d'attaques israéliennes au cours des dernières 24 heures alors qu'ils tentaient d'obtenir de l'aide humanitaire, portant le nombre total de Palestiniens tués en cherchant de l'aide à 2 036, et plus de 15 064 autres ont été blessés depuis le 27 mai.

L'ONU met en garde contre une malnutrition aiguë triplée à Gaza

Les Nations Unies (ONU) ont alerté sur la situation de plus en plus critique dans les territoires palestiniens occupés, soulignant que la malnutrition aiguë a triplé à Gaza depuis la fin du cessez-le-feu en mars.

Le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a fait le point sur la situation lors de son point de presse quotidien.