Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué jeudi la position du Sénégal face à l'oppression israélienne, affirmant que sa solidarité avec le peuple palestinien était un exemple pour de nombreux pays.

“Notre lutte se poursuivra jusqu'à la fin du génocide à Gaza et jusqu'à ce que ceux qui condamnent des enfants innocents à la faim et à la mort rendent des comptes”, a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko.

Le président turc a déclaré que les relations de la Turquie avec le Sénégal, pays frère et clé du continent africain, continuaient de se développer.

Il a indiqué que lors des consultations, il avait discuté avec Sonko des opportunités de coopération, principalement dans les domaines de l'investissement et du commerce, ainsi que dans les domaines de la sécurité, de l'industrie de la défense, de la lutte contre le terrorisme, de l'énergie, des mines, des transports, de l'agriculture et de la pêche.

Le président turc a indiqué que son pays visait à porter le volume des échanges commerciaux avec le Sénégal à 1 milliard de dollars dans un premier temps, puis à 3 milliards de dollars à terme.

Sonko a salué de son côté le soutien continu de la Turquie, la décrivant comme une “nation frère” qui a toujours soutenu le Sénégal.



Soulignant la solidité de l'industrie de défense turque, il a indiqué que les relations bilatérales s'amélioraient régulièrement.