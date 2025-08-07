Le président turc Recep Tayyip Erdogan a salué jeudi la position du Sénégal face à l'oppression israélienne, affirmant que sa solidarité avec le peuple palestinien était un exemple pour de nombreux pays.
“Notre lutte se poursuivra jusqu'à la fin du génocide à Gaza et jusqu'à ce que ceux qui condamnent des enfants innocents à la faim et à la mort rendent des comptes”, a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko.
Le président turc a déclaré que les relations de la Turquie avec le Sénégal, pays frère et clé du continent africain, continuaient de se développer.
Il a indiqué que lors des consultations, il avait discuté avec Sonko des opportunités de coopération, principalement dans les domaines de l'investissement et du commerce, ainsi que dans les domaines de la sécurité, de l'industrie de la défense, de la lutte contre le terrorisme, de l'énergie, des mines, des transports, de l'agriculture et de la pêche.
Le président turc a indiqué que son pays visait à porter le volume des échanges commerciaux avec le Sénégal à 1 milliard de dollars dans un premier temps, puis à 3 milliards de dollars à terme.
Sonko a salué de son côté le soutien continu de la Turquie, la décrivant comme une “nation frère” qui a toujours soutenu le Sénégal.
Soulignant la solidité de l'industrie de défense turque, il a indiqué que les relations bilatérales s'amélioraient régulièrement.
Sonko a également exprimé sa gratitude à Erdogan pour avoir été l'un des rares dirigeants à s'être opposé au génocide israélien à Gaza.
Signature de 4 accords
Lors de la cérémonie, le ministre de la Défense nationale, Yaşar Güler, et le ministre des Forces armées sénégalaises, le général Birame Diop, ont signé “l'accord de coopération financière militaire entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Sénégal” et le “protocole d'amendement n° 1 au protocole de mise en œuvre de l'aide financière en espèces entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Sénégal, en date du 28 janvier 2020”..
Un “accord de coproduction et de coopération cinématographique, audiovisuelle et multimédia entre le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République du Sénégal” a également été signé par le ministre du Commerce, Ömer Bolat, et la ministre sénégalaise de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall.
Enfin, le “protocole de mise en œuvre du mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur entre le Conseil de l'enseignement supérieur de la République de Turquie et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de la République du Sénégal pour les années 2025-2028” a été signé par le président du Conseil de l'enseignement supérieur Erol Özvar et la ministre Yassine Fall.