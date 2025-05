Plusieurs Palestiniens ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne dans le sud de Gaza, alors que des Palestiniens affamés tentaient d’accéder à un centre de distribution d'aide humanitaire soutenu par les États-Unis, ont indiqué les autorités locales.





"Le plan de l'occupation israélienne pour la distribution d'aide dans la prétendue zone tampon a échoué lamentablement", a déclaré le service de presse du gouvernement à Gaza dans un communiqué.





Il a indiqué que les forces israéliennes ont ouvert le feu après que des milliers de Palestiniens affamés se sont précipités vers le centre de distribution d'aide.





Le quotidien israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que des travailleurs humanitaires américains affiliés à la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) ont été évacués de Rafah après l'assaut.





L'ONU dans l’incertitude





L'Organisation des Nations Unies (ONU) a affirmé ne pas être en mesure de confirmer si le GHF avait effectivement livré des fournitures.





Ce groupe controversé a annoncé lundi avoir commencé à distribuer de l’aide alimentaire transportée par camion dans la bande de Gaza, en Palestine. Cependant, des responsables de l'OCHA et de l'UNRWA ont déclaré ignorer si de l'aide avait effectivement été distribuée.





L'ONU et les agences humanitaires internationales ont déclaré qu'elles ne coopéreraient pas avec le GHF, accusé de collaborer avec Israël, sans aucune participation des acteurs palestiniens.





"Cela détourne l'attention des véritables besoins, à savoir la réouverture de tous les points de passage vers Gaza ; un environnement sûr à Gaza ; et une facilitation plus rapide des autorisations et des approbations finales pour toutes les fournitures d'urgence que nous avons juste à l'extérieur de la frontière et qui doivent entrer", a expliqué Jens Laerke, porte-parole de l'OCHA, lors d'un point de presse à Genève.