Selon des sources du ministère turc des Affaires étrangères, lors de leur entretien mardi à Washington, Hakan Fidan et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, ont mis en avant l'importance de mener un dialogue avec le gouvernement syrien.



“Les deux parties ont souligné l'importance de mener un dialogue avec le gouvernement syrien et exprimé leur détermination à stabiliser la Syrie et à lutter contre le terrorisme”, ont déclaré les sources mardi.

Fidan et Rubio ont discuté d'un large éventail de questions régionales et bilatérales, y compris la nécessité d'un cessez-le-feu permanent à Gaza, jugé essentiel pour la paix régionale, ont indiqué des sources à Anadolu.



La réunion a également permis de faire le point sur les sujets abordés lors d'un appel téléphonique le 16 mars entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président américain Donald Trump, ont précisé les mêmes sources.

Coopération en matière de défense

Les deux parties ont également discuté des préparatifs des prochaines visites au plus haut niveau, réaffirmant leur engagement à lever les obstacles à la coopération en matière de défense.



“Les deux parties ont clairement exprimé leur volonté politique de lever les obstacles à la coopération dans l'industrie de la défense. Des réunions techniques seront organisées pour résoudre les problèmes existants”, ont ajouté les sources.

Les discussions ont également porté sur les efforts en vue d'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, la Turquie apportant son soutien aux récentes initiatives américaines en la matière.

D'autres sujets ont été abordés, notamment le processus de paix en cours entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ainsi que l'importance de la stabilité de la Bosnie-Herzégovine pour l'ensemble de la région des Balkans.