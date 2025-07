Dans une interview accordée à la chaîne turque NTV, Fidan a indiqué que la Turquie avait ressenti le besoin de lancer un avertissement en raison de signes de mobilisation de divers groupes dans tout le pays.



“Nous avons observé des déclarations et des mouvements venant de groupes situés au nord, au sud, à l’est et à l’ouest de la Syrie. La Turquie a jugé nécessaire d’intervenir verbalement, car nous sommes attachés à l’unité et à l’intégrité territoriale de la Syrie”, a-t-il déclaré.

En Relation TRT Global - La Syrie demande officiellement le soutien de la Turquie pour lutter contre le terrorisme

Fidan a réaffirmé que la Turquie reste engagée en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales, en coordination avec les pays voisins, l’Union européenne et les États-Unis. Il a précisé que la Turquie continue de soutenir une transition pacifique en Syrie, ajoutant que les premiers signaux reçus du nouveau gouvernement syrien sont encourageants.

Le chef de la diplomatie turque a également mis en garde contre certains acteurs extérieurs qui chercheraient à exploiter l’instabilité syrienne à des fins stratégiques :

“Nous avons toujours vu que certains acteurs souhaitaient maintenir la Syrie dans le chaos pour empêcher sa consolidation”, a-t-il affirmé.

Appel au dialogue



Condamnant les violences récentes à Soueïda, Fidan a demandé que les responsables soient rapidement traduits en justice, et a exhorté toutes les parties à éviter de menacer l’unité nationale sous prétexte de défendre des identités ethniques ou religieuses.

“Cette violence est inacceptable. Nous nous opposons à toute action qui met en péril l’unité nationale, qu’il s’agisse d’opprimer des groupes ethniques ou religieux, ou de risquer l’unité du pays en prétendant les défendre”, a-t-il déclaré.

Il a souligné que la Turquie souhaite que toutes les parties respectent les droits des communautés ethniques et religieuses en Syrie, tout en insistant sur le fait que seul l’État central doit détenir les armes.

Fidan a également déclaré qu’il est essentiel que les FDS, liées au PKK/YPG, concluent un accord volontaire et sans conditions avec le gouvernement central syrien.

“Il est crucial que les FDS parviennent à un accord volontaire avec Damas et qu’elles le mettent en œuvre de bonne foi, sans aucune condition. Si elles recherchent des garanties de sécurité, la Turquie est prête à être témoin de cet accord”, a-t-il affirmé.

Il a insisté sur le fait que l’avenir de la Syrie doit être exempt d’influences militaires étrangères, et que les droits de tous les Syriens, y compris les Kurdes, doivent être protégés.

Soutien à la reconstruction de l’État syrien

Sur le plan de la coopération en matière de défense, Fidan a affirmé que la Turquie soutient les partenariats légitimes dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que la restructuration des institutions de sécurité syriennes.



“La Syrie a un besoin urgent d’aide pour reconstruire ses institutions. Il est impossible d’y rétablir la sécurité, l’ordre et les services de base sans restructurer des secteurs clés comme l’armée, la santé, l’éducation ou l’énergie”, a-t-il souligné.

Les affrontements à Soueïda ont débuté le 13 juillet et ravivent les craintes d’un élargissement des troubles. Fidan a exprimé son inquiétude quant aux tensions non résolues et a accusé Israël d’entraver toute intervention des autorités syriennes.



“Notre position a toujours été que le gouvernement syrien doit avoir l’autorité nécessaire pour intervenir dans de telles situations”, a-t-il conclu.