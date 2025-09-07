Les arrestations, intervenues à 21 heures, heure locale (20 h 00 GMT), sont liées à la manifestation organisée par Defend Our Juries en soutien à “l'organisation terroriste interdite Palestine Action”, a indiqué la police métropolitaine dans un communiqué.

Les policiers “ont reçu des coups de poing, des coups de pied, des crachats et des objets jetés sur eux” lors de la manifestation, selon le communiqué, qui précise que plus de 25 personnes ont été arrêtées pour agressions contre des policiers et autres troubles à l'ordre public.

La police a ajouté que plus de 2 500 policiers étaient déployés à Londres pour gérer d'autres manifestations, ainsi que la manifestation de solidarité avec Palestine Action.

“Les tactiques déployées par les partisans de Palestine Action pour submerger le système judiciaire, ainsi que le niveau de violence observé dans la foule, ont nécessité des ressources importantes, ce qui a contraint les policiers à quitter les quartiers, au détriment des Londoniens qui comptent sur eux”, a déclaré la commissaire adjointe Claire Smart dans un communiqué.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place du Parlement, où les manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens et des pancartes, scandant : “Plus de 100 000 morts et vous nous arrêtez” et Résister au génocide n'est pas un crime”.

Sur les banderoles, on pouvait lire : “Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action” et “Ce n'est pas un crime d'agir contre le génocide.”

On estime qu'environ 1 500 manifestants ont pris part au rassemblement.

Le groupe “Defend Our Juries” a écrit sur la plateforme X que l'une des personnes arrêtées était Mike Higgins, un militant non-voyant en fauteuil roulant.