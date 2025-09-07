MOYEN-ORIENT
Des centaines d'arrestations lors d'une manifestation londonienne en soutien à Palestine Action
Au moins 425 manifestants ont été arrêtés lors d'une manifestation londonienne en soutien à l'organisation militante interdite Palestine Action, a annoncé la police samedi.
Arrestation des activistes pro-palestiniens, sur la place du Parlement, à Londres, en Grande-Bretagne, le 6 septembre 2025. REUTERS/Carlos Jasso
7 septembre 2025

Les arrestations, intervenues à 21 heures, heure locale (20 h 00 GMT), sont liées à la manifestation organisée par Defend Our Juries en soutien à “l'organisation terroriste interdite Palestine Action”, a indiqué la police métropolitaine dans un communiqué.

Les policiers “ont reçu des coups de poing, des coups de pied, des crachats et des objets jetés sur eux” lors de la manifestation, selon le communiqué, qui précise que plus de 25 personnes ont été arrêtées pour agressions contre des policiers et autres troubles à l'ordre public.

La police a ajouté que plus de 2 500 policiers étaient déployés à Londres pour gérer d'autres manifestations, ainsi que la manifestation de solidarité avec Palestine Action.

 “Les tactiques déployées par les partisans de Palestine Action pour submerger le système judiciaire, ainsi que le niveau de violence observé dans la foule, ont nécessité des ressources importantes, ce qui a contraint les policiers à quitter les quartiers, au détriment des Londoniens qui comptent sur eux”, a déclaré la commissaire adjointe Claire Smart dans un communiqué.

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la place du Parlement, où les manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens et des pancartes, scandant : “Plus de 100 000 morts et vous nous arrêtez” et Résister au génocide n'est pas un crime”.

Sur les banderoles, on pouvait lire : “Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action” et “Ce n'est pas un crime d'agir contre le génocide.”

On estime qu'environ 1 500 manifestants ont pris part au rassemblement.

Le groupe “Defend Our Juries” a écrit sur la plateforme X que l'une des personnes arrêtées était Mike Higgins, un militant non-voyant en fauteuil roulant.

500 arrestations

Lors d'une manifestation similaire le mois dernier, la police a arrêté plus de 500 personnes.

Palestine Action a été interdite en juillet en vertu de la loi britannique sur le terrorisme, une décision qui a conduit à l'arrestation de centaines de manifestants pro-palestiniens pour avoir brandi des pancartes ou manifesté leur soutien au groupe.

La manifestation a eu lieu alors que le génocide à Gaza approche des deux ans.

L'offensive militaire israélienne a tué plus de 64 000 Palestiniens depuis octobre 2023, selon les autorités de Gaza, laissant l'enclave confrontée à une famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.

Lire aussi: Royaume-Uni: la police arrête 466 personnes lors d’une manifestation de Palestine Action à Londres




SOURCE:Reuters
