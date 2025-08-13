TURQUIE
3 min de lecture
La Turquie accuse Israël d'être responsable du conflit de Soueida
Les ministres des affaires étrangères turc et syrien ont souligné l'importance de la coordination sur les questions sécuritaires et militaires afin de protéger les frontières et de lutter contre le terrorisme.
La Turquie accuse Israël d'être responsable du conflit de Soueida
La Turquie accuse Israël d'être responsable du conflit de Soueida / AA
13 août 2025

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a critiqué le rôle d'Israël dans les récents conflits à Soueida, en Syrie, soulignant les inquiétudes de la Turquie quant à une ingérence extérieure dans les affaires syriennes.

"L'un des principaux acteurs derrière ce sombre tableau (des événements de Soueida) s'est avéré être Israël", a déclaré Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, mercredi à Ankara.

Il a également mis en avant la vision de la Turquie pour une Syrie post-conflit, précisant : "La nouvelle Syrie devrait être une Syrie où tous les peuples, toutes les croyances et toutes les cultures sont préservés et peuvent cohabiter.” 

Fidan a averti qu'Ankara était confrontée à des évolutions qu'elle ne pouvait plus tolérer.

"Les membres terroristes des YPG n'ont pas quitté la Syrie ; ils ne doivent pas croire que nous ne le voyons pas", a-t-il affirmé.

Le ministre a appelé les YPG à mettre immédiatement fin à la menace qu'ils représentent pour la Turquie et la région, les exhortant, ainsi que leurs recrues étrangères, à quitter le territoire syrien sans délai.

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Chaibani, a souligné les interventions étrangères en cours en Syrie, qualifiant certaines d'interventions "directes et visant à affaiblir l'État syrien et à créer une division fragile".

Il a également affirmé que la communauté druze faisait partie intégrante de la société syrienne, rejetant les affirmations israéliennes suggérant le contraire.

"Il n'y a aucune intention de les exclure (la communauté druze) de quelque manière que ce soit", a-t-il déclaré. "Ce qui s'est passé à Soueida a été fomenté par Israël pour semer la discorde sectaire dans la région", a-t-il ajouté.

Recommandé

"Nous partageons de nombreux intérêts et menaces communs avec la Turquie, et nous mettons en garde contre tout soutien au chaos en Syrie", a-t-il souligné.

Al-Chaibani a déclaré qu'il considérait la "Conférence de Hassaké", organisée par les composantes du nord-est de la Syrie, comme une violation de l'accord signé le 10 mars avec l'organisation terroriste YPG.

Le 10 mars, la présidence syrienne a annoncé la signature d'un accord pour l'intégration des Forces démocratiques syriennes (FDS) au sein des institutions de l'État, réaffirmant l'unité territoriale du pays et rejetant toute tentative de division.

Les FDS sont dominées par le groupe terroriste YPG, la branche syrienne du PKK.

Le gouvernement syrien a intensifié ses efforts de sécurité depuis l'éviction de Bachar el-Assad l'année dernière, après 24 ans au pouvoir.

Assad s'est réfugié en Russie en décembre, mettant fin au régime du parti Baas, au pouvoir depuis 1963.

Une nouvelle administration de transition dirigée par le président Ahmad al-Charaa a été formée en janvier.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us