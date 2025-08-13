Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a critiqué le rôle d'Israël dans les récents conflits à Soueida, en Syrie, soulignant les inquiétudes de la Turquie quant à une ingérence extérieure dans les affaires syriennes.
"L'un des principaux acteurs derrière ce sombre tableau (des événements de Soueida) s'est avéré être Israël", a déclaré Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, mercredi à Ankara.
Il a également mis en avant la vision de la Turquie pour une Syrie post-conflit, précisant : "La nouvelle Syrie devrait être une Syrie où tous les peuples, toutes les croyances et toutes les cultures sont préservés et peuvent cohabiter.”
Fidan a averti qu'Ankara était confrontée à des évolutions qu'elle ne pouvait plus tolérer.
"Les membres terroristes des YPG n'ont pas quitté la Syrie ; ils ne doivent pas croire que nous ne le voyons pas", a-t-il affirmé.
Le ministre a appelé les YPG à mettre immédiatement fin à la menace qu'ils représentent pour la Turquie et la région, les exhortant, ainsi que leurs recrues étrangères, à quitter le territoire syrien sans délai.
Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Chaibani, a souligné les interventions étrangères en cours en Syrie, qualifiant certaines d'interventions "directes et visant à affaiblir l'État syrien et à créer une division fragile".
Il a également affirmé que la communauté druze faisait partie intégrante de la société syrienne, rejetant les affirmations israéliennes suggérant le contraire.
"Il n'y a aucune intention de les exclure (la communauté druze) de quelque manière que ce soit", a-t-il déclaré. "Ce qui s'est passé à Soueida a été fomenté par Israël pour semer la discorde sectaire dans la région", a-t-il ajouté.
"Nous partageons de nombreux intérêts et menaces communs avec la Turquie, et nous mettons en garde contre tout soutien au chaos en Syrie", a-t-il souligné.
Al-Chaibani a déclaré qu'il considérait la "Conférence de Hassaké", organisée par les composantes du nord-est de la Syrie, comme une violation de l'accord signé le 10 mars avec l'organisation terroriste YPG.
Le 10 mars, la présidence syrienne a annoncé la signature d'un accord pour l'intégration des Forces démocratiques syriennes (FDS) au sein des institutions de l'État, réaffirmant l'unité territoriale du pays et rejetant toute tentative de division.
Les FDS sont dominées par le groupe terroriste YPG, la branche syrienne du PKK.
Le gouvernement syrien a intensifié ses efforts de sécurité depuis l'éviction de Bachar el-Assad l'année dernière, après 24 ans au pouvoir.
Assad s'est réfugié en Russie en décembre, mettant fin au régime du parti Baas, au pouvoir depuis 1963.
Une nouvelle administration de transition dirigée par le président Ahmad al-Charaa a été formée en janvier.