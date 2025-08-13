Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a critiqué le rôle d'Israël dans les récents conflits à Soueida, en Syrie, soulignant les inquiétudes de la Turquie quant à une ingérence extérieure dans les affaires syriennes.



"L'un des principaux acteurs derrière ce sombre tableau (des événements de Soueida) s'est avéré être Israël", a déclaré Fidan lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al-Chaibani, mercredi à Ankara.

Il a également mis en avant la vision de la Turquie pour une Syrie post-conflit, précisant : "La nouvelle Syrie devrait être une Syrie où tous les peuples, toutes les croyances et toutes les cultures sont préservés et peuvent cohabiter.”



Fidan a averti qu'Ankara était confrontée à des évolutions qu'elle ne pouvait plus tolérer.

"Les membres terroristes des YPG n'ont pas quitté la Syrie ; ils ne doivent pas croire que nous ne le voyons pas", a-t-il affirmé.

Le ministre a appelé les YPG à mettre immédiatement fin à la menace qu'ils représentent pour la Turquie et la région, les exhortant, ainsi que leurs recrues étrangères, à quitter le territoire syrien sans délai.

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Chaibani, a souligné les interventions étrangères en cours en Syrie, qualifiant certaines d'interventions "directes et visant à affaiblir l'État syrien et à créer une division fragile".

Il a également affirmé que la communauté druze faisait partie intégrante de la société syrienne, rejetant les affirmations israéliennes suggérant le contraire.

"Il n'y a aucune intention de les exclure (la communauté druze) de quelque manière que ce soit", a-t-il déclaré. "Ce qui s'est passé à Soueida a été fomenté par Israël pour semer la discorde sectaire dans la région", a-t-il ajouté.