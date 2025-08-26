Les frappes israéliennes qui ont touché, lundi, le complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de Gaza, continuent de susciter une vague de condamnations à travers le monde. L’attaque a coûté la vie à cinq journalistes palestiniens, parmi lesquels Mohamed Salama, caméraman de la chaîne Al Jazeera.

La presse, une nouvelle fois ciblée

Selon le ministère de la Santé de Gaza, les journalistes couvraient la situation humanitaire autour de l’hôpital lorsque l’établissement a été visé. “Ils portaient clairement des gilets de presse”, a indiqué le Syndicat des journalistes palestiniens, qui dénonce une stratégie délibérée visant à “faire taire la vérité”.

Depuis le début de la guerre, 246 journalistes et professionnels des médias auraient perdu la vie dans la bande de Gaza, un bilan qualifié de “sans précédent” par les organisations de défense de la liberté de la presse.

L’assassinat de Mohamed Salama et de ses collègues a provoqué une réaction immédiate à l’étranger. Reporters sans frontières (RSF) a parlé d’un “crime de guerre” et a appelé à une enquête internationale indépendante.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a exigé que “les attaques contre la presse cessent immédiatement” et rappelé que les journalistes bénéficient d’une protection spécifique au titre du droit international humanitaire.

Plusieurs chancelleries occidentales, dont celles de l’Espagne, de la Norvège et de l’Irlande, ont exprimé leur “profonde inquiétude” face à l’augmentation du nombre de victimes parmi les médias, exhortant Israël à respecter ses obligations internationales.

La Chine a, de son côté, déclaré,ce mardi, être “choquée” par la frappe israélienne contre un hôpital de Gaza, au cours de laquelle cinq journalistes figurent parmi au moins vingt personnes tuées.

“Nous sommes choqués et condamnons le fait que du personnel médical et des journalistes aient, une fois de plus, tragiquement perdu la vie dans ce conflit”, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, interrogé sur ces frappes.

L’ONU a également condamné l’attaque et rappelé que les hôpitaux et les journalistes ne sauraient en aucun cas être pris pour cibles.