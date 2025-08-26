Les frappes israéliennes qui ont touché, lundi, le complexe médical Nasser à Khan Younès, dans le sud de Gaza, continuent de susciter une vague de condamnations à travers le monde. L’attaque a coûté la vie à cinq journalistes palestiniens, parmi lesquels Mohamed Salama, caméraman de la chaîne Al Jazeera.
La presse, une nouvelle fois ciblée
Selon le ministère de la Santé de Gaza, les journalistes couvraient la situation humanitaire autour de l’hôpital lorsque l’établissement a été visé. “Ils portaient clairement des gilets de presse”, a indiqué le Syndicat des journalistes palestiniens, qui dénonce une stratégie délibérée visant à “faire taire la vérité”.
Depuis le début de la guerre, 246 journalistes et professionnels des médias auraient perdu la vie dans la bande de Gaza, un bilan qualifié de “sans précédent” par les organisations de défense de la liberté de la presse.
L’assassinat de Mohamed Salama et de ses collègues a provoqué une réaction immédiate à l’étranger. Reporters sans frontières (RSF) a parlé d’un “crime de guerre” et a appelé à une enquête internationale indépendante.
Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a exigé que “les attaques contre la presse cessent immédiatement” et rappelé que les journalistes bénéficient d’une protection spécifique au titre du droit international humanitaire.
Plusieurs chancelleries occidentales, dont celles de l’Espagne, de la Norvège et de l’Irlande, ont exprimé leur “profonde inquiétude” face à l’augmentation du nombre de victimes parmi les médias, exhortant Israël à respecter ses obligations internationales.
La Chine a, de son côté, déclaré,ce mardi, être “choquée” par la frappe israélienne contre un hôpital de Gaza, au cours de laquelle cinq journalistes figurent parmi au moins vingt personnes tuées.
“Nous sommes choqués et condamnons le fait que du personnel médical et des journalistes aient, une fois de plus, tragiquement perdu la vie dans ce conflit”, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun, interrogé sur ces frappes.
L’ONU a également condamné l’attaque et rappelé que les hôpitaux et les journalistes ne sauraient en aucun cas être pris pour cibles.
Le témoignage entravé
Pour de nombreuses ONG, la mort de Mohamed Salama et de ses confrères illustre une volonté délibérée de limiter l’information indépendante. “Tuer des journalistes, c’est tenter d’effacer les preuves et priver le monde de vérité”, a résumé Sherif Mansour, coordinateur du CPJ pour le Moyen-Orient.
Alors que la communauté internationale multiplie les appels à la trêve, la frappe de Khan Younès pourrait marquer un tournant symbolique : la guerre à Gaza ne se déroule plus seulement sur le terrain, mais aussi sur le front de l’information et de la mémoire.
La guerre se poursuit, le bilan s’alourdit
Au moins 20 Palestiniens ont été tués tôt ce matin à Gaza après des frappes israéliennes ayant visé des habitations et des tentes abritant des déplacés, ont indiqué des sources médicales à l’agence Anadolu.
Selon des correspondants de Wafa, citant des sources médicales, deux Palestiniens ont été tués dans le camp de réfugiés d’Al Shati et dans la rue Al Jalaa, tandis que des attaques sur la rue Al Basatin, dans le quartier d’Al Zeitoun, ont fait plusieurs morts et blessés.
Un bombardement continu sur Al Zeitoun et une frappe d’hélicoptère Apache contre la maison de la famille Zaqout ont coûté la vie à un enfant.
Cinq personnes ont été tuées dans les quartiers d’Al Sabra et d’Al Ghafri, tandis que cinq autres sont toujours portées disparues.
Des frappes de drones ont également visé des écoles servant d’abris pour des familles déplacées, alors que des véhicules militaires israéliens poursuivent la démolition de maisons dans le nord de Gaza.