Des événements commémoratifs marquant le 9e anniversaire du coup d’État avorté du 15 juillet 2016 en Turquie ont eu lieu mardi dans de nombreuses villes et pays à travers le monde, notamment en Grèce, en Belgique, en Italie, au Royaume-Uni, en Jordanie, au Koweït, au Pakistan, en Russie et en Suisse.

Ces événements ont rendu hommage aux martyrs tombés en résistant au coup d’État et ont mis en lumière les efforts déployés pour préserver la démocratie et l’unité nationale en Turquie.

En Grèce, l’ambassadeur de Turquie à Athènes a souligné l’importance de la coopération régionale dans la lutte contre l’Organisation terroriste de Fetullah (FETO), à l’origine du coup d’État raté, appelant à un renforcement des relations bilatérales afin de garantir une paix et une sécurité durables.

L’ambassade turque à Bruxelles a organisé une cérémonie du souvenir en présence de diplomates, de membres de la communauté et de responsables, insistant sur la menace mondiale représentée par FETO et sur la détermination de la Turquie à démanteler ses réseaux à l’étranger.

En Italie et sur l’île de Malte, des diplomates et membres des communautés turques se sont réunis pour honorer les victimes du putsch et réaffirmer leur attachement à la démocratie et à la stabilité.

À l’ambassade turque de Londres, une cérémonie s’est tenue pour rendre hommage aux martyrs de 2016 et souligner l’engagement constant de la Turquie dans la lutte contre le réseau terroriste FETO.

Au Koweït et au Pakistan, les responsables des ambassades ont organisé des cérémonies solennelles en hommage à ceux qui ont défendu les institutions démocratiques turques, en mettant l’accent sur l’importance d’une collaboration internationale en matière de lutte antiterroriste.

En Relation TRT Global - Erdogan : La tentative de coup d'État du 15 juillet 2016 a marqué l'un des tournants de l'histoire

Événements commémoratifs

L’ambassade de Turquie à Amman, en Jordanie, a tenu un programme de commémoration soulignant l’engagement continu du pays envers la démocratie et la lutte contre le terrorisme.

La Bulgarie, la Géorgie et la région des Balkans ont également participé aux commémorations, avec des événements à Sofia, Pristina et Skopje (Macédoine du Nord), exprimant leur solidarité avec la Turquie dans sa lutte contre le terrorisme et leur attachement à la résilience démocratique.

À Bichkek, au Kirghizistan, l’ambassade turque a organisé une exposition photographique et une projection documentaire consacrées à la tentative de coup d’État.

L’ambassade de Turquie à Moscou a tenu une cérémonie en hommage aux victimes, en soulignant les efforts en cours pour éliminer la présence de FETO en Russie.

En Autriche, l’ambassade turque à Vienne a réuni diplomates et membres de la communauté pour se souvenir de l’unité nationale et de la détermination dont a fait preuve le peuple turc lors du coup d’État.

Le coup d’État avorté, qui a coûté la vie à 253 personnes et fait plus de 2 700 blessés, a été orchestré et mené par FETO, une organisation terroriste encore présente dans certains pays.

En Suisse, une cérémonie s’est déroulée à l’ambassade de Turquie à Berne, en présence de l’ambassadrice Şebnem İncesu et de membres de la communauté turque.



D’autres événements commémoratifs ont également eu lieu à Zurich et à Genève à l’occasion de la Journée de la Démocratie et de l’Unité nationale du 15 juillet.