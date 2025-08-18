Les négociateurs du Hamas présents au Caire ont reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza, prévoyant une trêve initiale de 60 jours et la libération d'otages en deux phases, a déclaré lundi un responsable palestinien à l'agence de presse AFP, sous couvert d’anonymat.



"Cette proposition constitue un accord-cadre visant à lancer des négociations sur un cessez-le-feu permanent", a-t-il précisé.

"Le Hamas tiendra des consultations internes avec ses dirigeants", ainsi qu’avec d'autres partis palestiniens afin d'examiner la proposition des médiateurs, a ajouté la source.



Cette initiative intervient alors que l'armée israélienne envisage une invasion terrestre dans la ville de Gaza. Des groupes de défense des droits de l'homme et des organisations humanitaires ont averti qu'une telle incursion entraînerait le déplacement forcé de centaines de milliers de Palestiniens.



Tensions au sein du gouvernement israélien

La proposition a été approuvée par l'administration Trump. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu chercherait, quant à lui, à maintenir la stabilité de sa coalition gouvernementale en apaisant ses alliés d’extrême droite, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Smotrich avait récemment menacé de démissionner après que Netanyahu a autorisé l'entrée d’une aide humanitaire limitée à Gaza, malgré une politique délibérée de famine menée par Israël dans l'enclave assiégée.



Finalement revenu sur sa menace plus tôt lundi, il a été convié, avec Ben-Gvir, à une réunion de cabinet, dont ils avaient d’abord été exclus.