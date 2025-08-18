Les négociateurs du Hamas présents au Caire ont reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza, prévoyant une trêve initiale de 60 jours et la libération d'otages en deux phases, a déclaré lundi un responsable palestinien à l'agence de presse AFP, sous couvert d’anonymat.
"Cette proposition constitue un accord-cadre visant à lancer des négociations sur un cessez-le-feu permanent", a-t-il précisé.
"Le Hamas tiendra des consultations internes avec ses dirigeants", ainsi qu’avec d'autres partis palestiniens afin d'examiner la proposition des médiateurs, a ajouté la source.
Cette initiative intervient alors que l'armée israélienne envisage une invasion terrestre dans la ville de Gaza. Des groupes de défense des droits de l'homme et des organisations humanitaires ont averti qu'une telle incursion entraînerait le déplacement forcé de centaines de milliers de Palestiniens.
Tensions au sein du gouvernement israélien
La proposition a été approuvée par l'administration Trump. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu chercherait, quant à lui, à maintenir la stabilité de sa coalition gouvernementale en apaisant ses alliés d’extrême droite, le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.
Smotrich avait récemment menacé de démissionner après que Netanyahu a autorisé l'entrée d’une aide humanitaire limitée à Gaza, malgré une politique délibérée de famine menée par Israël dans l'enclave assiégée.
Finalement revenu sur sa menace plus tôt lundi, il a été convié, avec Ben-Gvir, à une réunion de cabinet, dont ils avaient d’abord été exclus.
Le Caire au cœur des négociations
La semaine dernière, le Hamas, groupe de résistance palestinien, a annoncé qu'une délégation de haut rang se trouvait au Caire pour des discussions avec des responsables égyptiens sur les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu insaisissable dans la guerre, qui dure depuis 23 mois. Le Qatar, les États-Unis et l'Égypte ont participé à une médiation entre Israël et le Hamas.
En visite lundi au poste-frontière de Rafah, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a affirmé : "Au moment même où nous parlons, des délégations palestiniennes et qataries sont présentes sur le sol égyptien et s'efforcent d'intensifier les efforts pour mettre fin aux massacres et à la famine systématiques.»
"Nous rejetons tout déplacement de Palestiniens de Gaza", a affirmé Badr Abdelatty lors d'une conférence de presse, au poste-frontière de Rafah, en compagnie du Premier ministre palestinien, Mohammad Mustafa.
La semaine dernière, M. Abdelatty avait précisé que Le Caire travaillait avec le Qatar et les États-Unis pour négocier une trêve de 60 jours "avec la libération de certains otages et détenus palestiniens, afin de permettre l'acheminement sans restriction de l'aide humanitaire et médicale vers Gaza".
L'Égypte a également réitéré son soutien aux efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre à Gaza, soulignant la nécessité de reprendre les négociations pour parvenir à une solution.
Le Caire a averti que la poursuite des violences et les projets sur l'expansion territoriale israélienne risquent de compromettre la stabilité régionale et de prolonger le conflit.