"La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée", a réagi le président français, en ouverture d'une réunion à l'Élysée avec des représentants des filières affectées par ces droits de douane, en présence du chef du gouvernement François Bayrou et de plusieurs ministres.





D'une "ampleur inédite", cette décision "va avoir un impact massif qui va toucher tous les secteurs de l'économie et de l'export européen", a insisté Emmanuel Macron.





"Une chose est sûre: avec les décisions de cette nuit, l'économie américaine et les Américains, qu'il s'agisse des entreprises ou des citoyens, sortiront plus faibles qu'hier et plus pauvres", a également déclaré le chef de l'État.





Quant aux Européens, "nous avons besoin, dans cette phase, de rester unis et d'être déterminés. Et je le dis aussi parce que je sais ce qui va se passer. Les plus gros auront tendance à jouer solo et ce n'est pas une bonne idée", a prévenu M. Macron.





M. Macron a appelé les entreprises françaises engagées aux États-Unis à y suspendre tous leurs projets d'investissements jusqu'à ce que l'annonce de Donald Trump sur une hausse massive des droits de douane à l'encontre de l'Union européenne ne soit "clarifiée".





Car, "quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous ’taper’, a-t-il fait valoir.





Riposte européenne





Le président français a évoqué une "riposte européenne" en "deux étapes".

"La première riposte aura lieu mi-avril, elle porte sur les taxes déjà décidées en particulier sur l’acier et l’aluminium", a-t-il affirmé.





"La deuxième réponse, plus massive, celle aux tarifs annoncés hier (mercredi, ndlr), se fera à la fin du mois après une étude précise, secteur par secteur, et un travail avec l'ensemble des États membres et des filières économiques", a expliqué le président français.





Bayrou: les droits de douane américains sont une "catastrophe" pour le monde





François Bayrou a dressé le "constat" que les annonces de Donald Trump n'étaient "pas seulement une atteinte aux principes du commerce international: c'est une atteinte à l'idée que nous nous faisions de notre alliance avec les États-Unis" et "de la stabilité du monde, en tous les cas occidental".





Il a mis en garde contre les dangers posés par la décision du président américain Donald Trump d'imposer de lourdes taxes à l'importation sur les produits fabriqués à l'étranger.





"Cette décision est une catastrophe pour le monde économique. C'est un défi énorme pour l'Europe. Je crois que c'est aussi une catastrophe pour les États-Unis et pour les citoyens américains", a déclaré M. Bayrou en marge d'une conférence au Sénat français, selon la chaîne de télévision BFMTV.





M. Bayrou doit rencontrer plusieurs ministres et représentants de l'industrie au palais de l'Élysée jeudi après-midi pour discuter de l'impact des droits de douane américains.





Il a exprimé sa crainte que les secteurs concernés en France et en Europe ne soient "pris en otage" par les retombées économiques.





"Il nous appartient d'inventer le monde nouveau qui doit venir, et nous connaissons une partie du visage de ce monde nouveau : que l'Europe accepte enfin d'exister comme une puissance capable de se défendre et de réfléchir à ce que sera l'avenir d'une relation différente avec les États-Unis et d'une économie différente", a-t-il conclu.





Donald Trump a lancé mercredi une colossale charge commerciale en annonçant des droits de douane très lourds en particulier contre l'Asie et l'Union européenne, au risque d'asphyxier l'économie mondiale, mais aussi américaine.