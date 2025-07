Dans une déclaration commune publiée ce jeudi par le ministère turc des Affaires étrangères, la Turquie, le Bahreïn, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie, le Nigéria, la Palestine, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique ont dénoncé cette décision comme une grave violation du droit international.



Les parties “… condamnent fermement l'approbation par la Knesset israélienne de la déclaration appelant à l'imposition de la prétendue souveraineté israélienne” sur la Cisjordanie occupée, la considérant comme une violation flagrante et inacceptable des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, au premier rang desquelles les résolutions 242 (1967), 338 (1973) et 2334 (2016), qui affirment toutes la nullité de toutes les mesures et décisions visant à légitimer l'occupation, y compris les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé depuis 1967”.

Les signataires ont souligné qu'Israël n'exerce aucune souveraineté sur aucune partie du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qu'ils ont réaffirmée comme capitale du futur État palestinien.



Ils ont averti que la déclaration israélienne, bien que symbolique, n'a aucune validité juridique et ne peut modifier le statut international du territoire occupé.



“Les actions israéliennes ne font qu'attiser la tension croissante dans la région, exacerbée par l'agression israélienne contre la bande de Gaza et la catastrophe humanitaire qui en a résulté”, ont déclaré les parties.

Les signataires ont appelé la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à agir avec détermination contre les tentatives israéliennes “visant à imposer un fait accompli par la force”.

Les parties ont averti que les politiques d'Israël compromettent toute perspective de paix juste et durable et compromettent la viabilité d'une solution à deux États.



Réitérant leur engagement en faveur d'une paix fondée sur le droit international et l'Initiative de paix arabe, les pays ont exigé la création d'un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967.