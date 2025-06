Le Royaume-Uni et plusieurs de ses alliés vont officiellement sanctionner deux ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, en raison de leur comportement lors de la guerre à Gaza, a rapporté The Times.

Londres se joindra au Canada, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande et à d'autres pays pour geler les avoirs et imposer des interdictions de voyage à M. Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale et colon implanté en Cisjordanie occupée, et M. Smotrich, ministre des Finances, a rapporté le journal londonien mardi.

Le ministère britannique des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ce rapport. Toutefois, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a qualifié cette décision de “scandaleuse”. M. Saar a déclaré aux journalistes que le gouvernement tiendrait une réunion spéciale au début de la semaine prochaine pour déterminer la manière de réagir à cette “décision inacceptable “.

À l'instar d'autres pays européens, la Grande-Bretagne a intensifié la pression sur le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, exigeant la fin du blocus de l'aide à Gaza, où des experts internationaux ont mis en garde contre l'imminence d'une famine.



Le mois dernier, Londres avait suspendu les négociations de libre-échange avec Israël, invoquant des “politiques flagrantes” en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les autorités britanniques avaient également convoqué leur ambassadeur et annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre des colons de Cisjordanie occupée.

Le ministre des affaires étrangères, David Lammy, qui a qualifié la récente offensive israélienne de “nouvelle phase sombre de ce conflit”, a déjà condamné fermement les propos de M. Smotrich sur l'éventualité d'un nettoyage, d'une destruction de Gaza et du déplacement de ses habitants vers des pays tiers.