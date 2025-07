Le 24 février, des soldats israéliens ont enlevé Fidaa Assaf, originaire du village de Kafr Laqif, dans le gouvernorat de Qalqilya, alors qu’elle rentrait du complexe médical de Ramallah après des examens.

Les autorités palestiniennes ont révélé que cette prisonnière, mariée et mère de famille, avait subi plusieurs fouilles à nu et des insultes verbales. Elle aurait été détenue dans une cellule insalubre, infestée d’insectes, et privée de nourriture et d’eau pendant plusieurs jours.

Bien qu’atteinte d’un cancer, elle est incarcérée dans la tristement célèbre prison de Damon, où environ 42 femmes, dont des détenues enceintes comme Zahraa Kawazbeh et Doaa Kawazbeh, subissent des actes de torture et une négligence médicale délibérée.

Des prisonnières comme Assaf ou les deux Kawazbeh ne sont qu’une infime partie de ce que le rapport qualifie d’"immense armée" d’un million de Palestiniens emprisonnés et torturés par Israël depuis 1967 — une politique qui constitue, selon cette nouvelle étude, "l’épine dorsale" de l’occupation israélienne de la Palestine.

Le rapport, publié jeudi par l'organisation American Muslims for Palestine, affirme que le système carcéral israélien est le pilier de l’occupation. Israël aurait ainsi emprisonné environ un million de Palestiniens en 58 ans, à un rythme moyen de 47 arrestations par jour.

Selon cette étude intitulée The Carceral History of Occupied Palestine (L’histoire carcérale de la Palestine occupée), “Israël a historiquement maintenu une population carcérale proche de 6 000 personnes, avec des hausses lors des escalades, mais un retour rapide à la moyenne”.

En mai 2025, Israël détiendrait 10 068 Palestiniens, dont 1 455 condamnés, 3 190 en attente de jugement, et 3 577 en détention administrative, sans inculpation ni procès.

À titre de comparaison, le Hamas, qui avait capturé 251 personnes lors de son assaut d’octobre 2023 contre des sites militaires et colonies israéliennes, en détiendrait encore 49, dont 27 sont présumées mortes sous les frappes israéliennes.

Le rapport note une explosion des détentions administratives après l’attaque israélienne sur Gaza en 2023, passant de 350 à 2 373 par mois, une augmentation par sept, représentant désormais près d’un tiers des détenus.

Le système carcéral israélien repose aussi sur des lois répressives et des restrictions de mouvement : “La Cisjordanie occupée compte aujourd’hui près de 900 barrages, checkpoints ou blocs routiers militaires israéliens, contre 645 en 2023, paralysant la vie quotidienne”.

Sur les six premiers mois de 2024, l’armée israélienne aurait mené 3 384 opérations d’arrestation documentées en Cisjordanie.

“En avril 2025 seulement, les forces israéliennes ont arrêté 530 personnes lors de raids de masse, dont 60 enfants et 18 femmes”.

Le rapport dénonce également les amendements de la Knesset en 2024, qui légaliseraient la punition collective et permettraient la prison à vie pour les enfants dès 12 ans.

Complicité américaine

American Muslims for Palestine qui accuse les États-Unis d’être les principaux bailleurs de cette oppression signale que “depuis 1948, le Congrès américain a accordé à Israël une aide ajustée à l’inflation de 383,75 milliards de dollars. Depuis 2016, au moins 3,8 milliards par an sont garantis, sans compter les 14,1 milliards octroyés en avril 2025 pour financer le génocide à Gaza”.

Contrairement aux autres pays, l’aide américaine est versée en une fois, génère des intérêts pour Israël, et passe par des mécanismes commerciaux peu surveillés qui facilitent l’envoi d’armes à l’armée, aux geôliers et aux colons.

“Le système carcéral israélien — ses tribunaux militaires, la détention administrative, la torture, les déportations, l’emprisonnement d’enfants — constitue un appareil délibéré de domination. Il est soutenu par l’argent, les armes et le soutien diplomatique des États-Unis”.

Le rapport appelle à démanteler ce système dans son intégralité et à mettre fin à l’aide américaine à Israël.

Il affirme que les réformes législatives israéliennes récentes, la poursuite du génocide à Gaza, la répression accrue des citoyens palestiniens d’Israël, et l’avancée de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est montrent qu’Israël n’a aucune intention de modifier son système carcéral.

“Si tous les Palestiniens n’ont pas été officiellement emprisonnés, tous ont été, à un moment ou un autre, soumis à une forme d’incarcération sous l’occupation”.

L’organisation affirme qu’Israël utilise l’emprisonnement, notamment celui des enfants, pour épuiser, dissuader et déplacer les Palestiniens.

“L’État carcéral est le socle de l’occupation, un mécanisme d’apartheid, et la complicité américaine impose son abolition”, conclut le rapport.