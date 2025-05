Le bureau, ouvert il y a dix ans, cessera immédiatement ses activités et devrait être totalement fermé d'ici la fin de la journée, a indiqué le gouvernement catalan dans un communiqué.





Bien que largement symbolique, cette décision entérine une suspension de fait, puisque le bureau a déjà interrompu toutes ses missions promotionnelles et commerciales dans la région depuis le début des attaques israéliennes sur Gaza. Il ne fonctionnait plus que de manière limitée, sans aucune représentation politique sur place.





La fermeture, décidée par le gouvernement catalan dirigé par le Parti des socialistes de Catalogne (PSC), en accord avec le groupe de gauche "Catalogne en commun", a suscité les critiques de Carles Puigdemont, chef du principal parti d'opposition de la région, "Ensemble pour la Catalogne".





"Une grave erreur... Le logement, la fiscalité, le tourisme, l'industrie, les relations extérieures... Tout cela a été sacrifié dans le but de s'accrocher au pouvoir et d'achever la stratégie de démantèlement de la Catalogne, de la réduire, de la rendre médiocre, insignifiante, silencieuse, immobile", a-t-il écrit sur le réseau social X.





Cette fermeture intervient alors que les pays occidentaux exercent de plus en plus de pressions commerciales en réponse à l'intensification de la campagne militaire et du blocus d'Israël à Gaza.





Le Royaume-Uni a interrompu, mardi, ses négociations commerciales avec Israël, tandis que l'Union européenne a annoncé qu'elle allait réexaminer les termes de son accord d'association avec le pays.





Dans les jours précédents, le Royaume-Uni, la France et le Canada avaient menacé Israël de prendre des "mesures concrètes" en cas de poursuite de l’élargissement "flagrant" de ses opérations militaires dans la bande de Gaza.





Mardi, les Nations unies ont d’alarme, déclarant qu'aucune aide n'avait été distribuée à Gaza et que 14 000 bébés risquent de mourir dans les 48 heures en l'absence de nourriture et de suppléments vitaux.





Le bilan des victimes de la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza, depuis octobre 2023, s'élève à près de 53 700 morts.