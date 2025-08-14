Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à sa demande, a indiqué jeudi la Direction de la communication turque.
Les dirigeants ont discuté des derniers développements du conflit russo-ukrainien, ainsi que des questions régionales et mondiales.
Erdogan a indiqué que des progrès avaient été réalisés lors des négociations d'Istanbul visant à garantir un cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine et a souligné l'importance de ce processus pour obtenir des résultats humanitaires positifs.
Rutte a partagé son point de vue sur la situation en Ukraine à l'approche du sommet en Alaska entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Erdogan a indiqué que la Turquie suivait de près la rencontre.
Trump et Poutine se rencontreront en Alaska vendredi à 11h30 heure locale (19h30 GMT). Cette rencontre sera la première entre les présidents américain et russe en exercice depuis le début de la guerre entre Moscou et Kiev, qui dure depuis près de trois ans et demi.