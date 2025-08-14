Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à sa demande, a indiqué jeudi la Direction de la communication turque.

Les dirigeants ont discuté des derniers développements du conflit russo-ukrainien, ainsi que des questions régionales et mondiales.



Erdogan a indiqué que des progrès avaient été réalisés lors des négociations d'Istanbul visant à garantir un cessez-le-feu durable entre la Russie et l'Ukraine et a souligné l'importance de ce processus pour obtenir des résultats humanitaires positifs.

