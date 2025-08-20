TURQUIE
La Turquie inaugure les passages frontaliers soumis à un passeport avec la Syrie
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du processus de normalisation amorcé après la chute du régime Baas et la mise en place d’une administration de transition en Syrie.
Des gens chargent leurs affaires dans un camion au poste frontière de Bab al-Salameh, dans la campagne d'Alep / Reuters
20 août 2025

La Turquie a annoncé l’ouverture officielle des passages frontaliers avec la Syrie soumis à un passeport, une mesure qui s’inscrit dans le cadre du processus de normalisation qui a suivi la libération du pays en décembre dernier.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié mercredi sur le réseau social turc NSosyal, les citoyens turcs et les ressortissants syriens ayant obtenu la nationalité d'un pays tiers pourront entrer et sortir de Syrie par les postes frontaliers terrestres de la Turquie, à l'exception de ceux situés dans la zone de l'opération Source de Paix.

Bachar el-Assad, qui dirigeait la Syrie depuis près de 25 ans, a fui en Russie le 8 décembre, mettant fin au régime du parti Baas, au pouvoir depuis 1963. En janvier, une nouvelle administration de transition présidée par Ahmed al-Charaa a été formée.

Plus d'une décennie de guerre a forcé des millions de Syriens à l’exil. Aujourd'hui, avec le renversement du régime précédent et l'arrivée d'un nouveau gouvernement, les points de passage frontaliers, autrefois saturés par les départs de réfugiés, connaissent désormais des flux dans l’autre sens.

Relance des corridors de transport

Début août, le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a annoncé qu'Alep deviendrait une plateforme logistique solide et que les corridors de transport syriens seraient à nouveau opérationnels.

“Nos camions n'effectueront plus de transbordement ni de changement de remorque à la frontière syrienne”, a-t-il déclaré lors d'une table ronde avec le ministre syrien de l'Économie et de l'Industrie, Nidal Al-Sha'ar.

M. Bolat a indiqué que la Turquie prenait des mesures de modernisation pour faciliter le passage des frontières avec la Syrie afin d'accélérer les échanges bilatéraux et de sécuriser le transport du ciment.

Il a également souligné que la Syrie avait le pouvoir de se reconstruire grâce au travail acharné et à la productivité de son peuple, estimant que cette dynamique se ferait bientôt sentir plus fortement dans l'industrie, l'agriculture, la production et le secteur des services.


SOURCE:TRT français et agences
