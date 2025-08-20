La Turquie a annoncé l’ouverture officielle des passages frontaliers avec la Syrie soumis à un passeport, une mesure qui s’inscrit dans le cadre du processus de normalisation qui a suivi la libération du pays en décembre dernier.

Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié mercredi sur le réseau social turc NSosyal, les citoyens turcs et les ressortissants syriens ayant obtenu la nationalité d'un pays tiers pourront entrer et sortir de Syrie par les postes frontaliers terrestres de la Turquie, à l'exception de ceux situés dans la zone de l'opération Source de Paix.



Bachar el-Assad, qui dirigeait la Syrie depuis près de 25 ans, a fui en Russie le 8 décembre, mettant fin au régime du parti Baas, au pouvoir depuis 1963. En janvier, une nouvelle administration de transition présidée par Ahmed al-Charaa a été formée.

Plus d'une décennie de guerre a forcé des millions de Syriens à l’exil. Aujourd'hui, avec le renversement du régime précédent et l'arrivée d'un nouveau gouvernement, les points de passage frontaliers, autrefois saturés par les départs de réfugiés, connaissent désormais des flux dans l’autre sens.

Relance des corridors de transport

