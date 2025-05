Un juge fédéral américain a temporairement suspendu l’expulsion de Mahmoud Khalil, militant pro-palestinien et résident permanent qui avait été arrêté ce week-end pour son plaidoyer en faveur de Gaza.

“Pour préserver la juridiction de la Cour dans l’attente d’une décision sur la pétition, le pétitionnaire ne sera pas expulsé des États-Unis à moins et jusqu’à ce que la Cour ordonne autrement”, a déclaré le juge dans une décision rendue lundi.

Le juge Jesse Furman a également prévu une conférence au tribunal mercredi.

Khalil a été arrêté, samedi, par des agents de l’immigration à New York et emmené dans un centre de détention en Louisiane

Son arrestation a suscité l’indignation alors que des milliers de personnes à New York et à Washington, DC, ont protesté contre celle-ci et exigé sa libération.

“C’est tout droit sorti du livre de jeu fasciste. La criminalisation de la dissidence est une attaque contre notre Premier amendement. La révocation d’une carte verte en raison d’opinions politiques est illégale. Protester contre le génocide n’est pas un crime”, a déclaré la représentante démocrate Rashida Tlaib.

Des manifestants se sont rassemblés lundi près d’un bureau de l’Immigration à Manhattan pour exiger la libération de Khalil.

“En arrêtant Mahmoud, Trump pense qu’il peut nous priver de nos droits et de notre engagement envers notre peuple”, a déclaré à la foule Ibtihal Malley, étudiant de l’Université de New York. “À cela, nous disons : vous avez tort”.

“Le premier d’une longue série”

Le président Donald Trump a salué l’interpellation de Khalil, avertissant qu’il s’agissait de la première d’une longue série à venir.

“ Nous savons qu’il y a plus d’étudiants à Columbia et dans d’autres universités à travers le pays qui se sont engagés dans des activités pro-terroristes, antisémites et anti-américaines”, a écrit Trump dans un message sur les réseaux sociaux.

“Nous trouverons, appréhenderons et expulserons ces sympathisants terroristes de notre pays –pour ne plus jamais y revenir”.

Lundi, le ministère américain de l’Éducation a averti une soixantaine d’universités, dont Harvard et Cornell, qu’elles pourraient perdre de l’aide fédérale si elles ne respectaient pas les lois sur les droits civiques contre l’antisémitisme présumé et ne garantissaient pas un “accès ininterrompu” aux installations du campus et aux possibilités d’éducation.

Khalil, qui a obtenu une maîtrise de la School of International Affairs de Columbia le semestre dernier, n’a été inculpé d’aucun crime lié à son activisme.

