Les États-Unis ont longtemps eu recours à des sanctions unilatérales illégales comme arme de politique étrangère, ciblant des gouvernements, des institutions, des entreprises et des individus qu'ils jugent hostiles.



Mercredi, Washington a une fois de plus franchi une ligne rouge en retournant son pouvoir coercitif contre les Nations unies elles-mêmes, en sanctionnant la rapporteuse spéciale des Nations unies, Francesca Albanese.



Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fait cette annonce, accusant Mme Albanese de "tentatives illégitimes et honteuses" visant à inciter la Cour pénale internationale (CPI) à agir contre des responsables, des entreprises et des dirigeants américains et israéliens.



Mais Mme Albanese, avocate internationale très respectée, a fait exactement ce que son mandat exige : documenter les violations dans les territoires palestiniens occupés et les signaler au système des Nations unies.

Les sanctions américaines sont intervenues quelques jours seulement après la publication d'un rapport intitulé "De l'économie de l'occupation à l'économie du génocide", qui détaillait comment des dizaines d'entreprises, dont Amazon, Microsoft, Alphabet et Palantir, facilitent et profitent de l'occupation illégale des territoires palestiniens par Israël et du génocide à Gaza en fournissant des systèmes de surveillance, des infrastructures numériques et des technologies d'armement.

"L'imposition de sanctions par le gouvernement américain à Albanese et les calomnies malveillantes et diffamatoires de Rubio à son encontre ne sont que les dernières manifestations de la violence illégale de l'administration Trump", a déclaré Craig Mokhiber, éminent avocat spécialisé dans les droits de l'homme et ancien fonctionnaire de l'ONU, à TRT World.



Mokhiber a démissionné de l'ONU en novembre 2024 pour protester contre l'incapacité de l'organisation à mettre fin à ce qu'il a décrit comme un "cas d'école de génocide" à Gaza.

"Outre les attaques contre Albanese, nous avons vu l'administration participer au génocide en Palestine, commettre le crime d'agression en Iran, sanctionner illégalement le procureur et les juges de la CPI, violer les droits d'innombrables migrants et enlever et détenir des étudiants simplement parce qu'ils ont dénoncé le génocide", explique Mokhiber.



Sanctions illégales au regard de la Charte de l’ONU

Les experts soulignent que ces sanctions ne constituent pas seulement des représailles politiques, mais qu'elles sont également totalement illégales au regard du droit international, car les États-Unis ne disposent d'aucune base légale pour imposer des sanctions unilatérales à un titulaire de mandat de l'ONU.

En réalité, ces sanctions constituent une violation de la Charte des Nations unies elle-même.

"Ces experts sont mandatés par le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale des Nations unies pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et rendre compte de leurs conclusions par l'intermédiaire du système onusien s", indique Munir Nuseibah, avocat spécialisé dans les droits de l'homme et professeur de droit à l'Université Al-Qods, située à Jérusalem-Est occupée.

"Les sanctions imposées à Albanese, et auparavant à la CPI, démontrent que les États-Unis s'opposent activement au droit international et aux institutions de justice internationale", a affirmé Nuseibah à TRT World.

Selon Mokhiber, ces sanctions constituent également une violation de la Convention sur le génocide, qui oblige les États à prévenir le génocide et à faciliter l'établissement des responsabilités.



Le rapport d'Albanese documente la manière dont des entreprises privées profitent de la campagne génocidaire d'Israël contre les Palestiniens.

La punir pour avoir révélé ces faits, affirme Mokhiber, revient à faire obstacle aux obligations internationales visant à prévenir et à poursuivre le génocide.

De plus, en vertu de l'article 41 de la Charte de l’ONU, seul le Conseil de sécurité est autorisé à imposer des sanctions contraignantes pour les États membres.

Lorsqu'un seul pays applique des mesures coercitives en dehors de ce cadre, il contourne les mécanismes juridiques internationaux et porte atteinte aux principes de souveraineté et de non-intervention.

En ce qui concerne les mécanismes de responsabilisation, l'application du droit international à des États puissants comme les États-Unis présente des limites.



"Cependant, cela ne signifie pas que le Rapporteur spécial sera réduit au silence, ni la Cour. Les États-Unis ne peuvent pas remodeler unilatéralement le système international", souligne Nuseibah.

L’avocat s'attend à ce que le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, et potentiellement l'Assemblée générale, se saisissent de la question.

"Si cela n'empêche pas Washington de poursuivre de telles politiques, il est essentiel de reconnaître au moins la violation afin qu'il ne devienne pas acceptable pour un pays d'attaquer le système des droits de l'homme simplement parce qu'il est en désaccord avec ses conclusions ou ses mandats", explique-t-il.

Cibler les mécanismes de responsabilisation

La réaction des États-Unis n'a pas été surprenante, car le dernier rapport d'Albanese constitue l'une des tentatives les plus claires et les plus directes à ce jour pour démontrer comment les entreprises privées favorisent l'occupation militaire et le régime d'apartheid d'Israël.



Il a mis en évidence les liens économiques et technologiques étroits entre les entreprises et le gouvernement israélien, dont beaucoup sont basées aux États-Unis.



Ce qui rend ce rapport particulièrement significatif, c'est le lien entre ces entreprises et le vaste mécanisme de destruction à Gaza, où plus de 57 800 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023, selon Nuseibah.

"Je pense que le rapport d'Albanese est particulièrement important car il va au-delà des violations israéliennes et met également en lumière le rôle de tiers, d'entreprises et d'ONG qui soutiennent la campagne génocidaire et le régime d'apartheid d'Israël."

"Le moment choisi pour l'application des sanctions est révélateur, mais pas surprenant", ajoute Nuseibah.



En droit international, la complicité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide sont des infractions distinctes et passibles de poursuites. Les conclusions d'Albanese suggèrent que les acteurs américains pourraient s'exposer à des conséquences juridiques.

Dans ce contexte, les sanctions semblent conçues pour la réduire au silence et l'isoler, ainsi que d'autres experts et organes juridiques de l'ONU, afin de l'empêcher de s'approcher trop près de la vérité.

Cette décision reflète également les sanctions américaines antérieures contre la Cour pénale internationale et ses fonctionnaires, révélant une pratique persistante de coercition unilatérale visant les institutions internationales perçues comme une menace.

Ces dernières années, des révélations ont montré que pendant des années, les fonctionnaires de la CPI ont été surveillés et espionnés par Israël..

Un exemple notable s'est produit en 2020, lorsque l'administration Trump a sanctionné des membres importants de la Cour, dont la procureure générale de l'époque, Fatou Bensouda. Cette décision faisait suite à l'annonce par la CPI d'enquêter sur les crimes de guerre commis par les forces américaines en Afghanistan et par les forces israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés.

Bensouda aurait reçu des menaces directes de la part des dirigeants du Mossad, l'avertissant de ne pas engager de poursuites susceptibles de mettre en danger sa sécurité ou celle de sa famille. Les autorités américaines ont alors gelé ses avoirs et lui ont interdit l'entrée sur le territoire américain.

En 2024, les mêmes tactiques ont refait surface. Alors que la CPI préparait des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant, un groupe de sénateurs républicains a menacé le procureur Karim Khan de sanctions. Leur mise en garde s'étendait non seulement à lui, mais aussi aux responsables de la CPI et à leurs familles.

Ces exemples illustrent une tendance : lorsque la responsabilité juridique semble imminente pour les États-Unis, Washington n'hésite pas à faire pression sur les institutions qui cherchent à faire respecter le droit international, et à les sanctionner.

"On peut dire que la position des États-Unis sur la scène internationale n'a jamais été aussi faiblequ'aujourd'hui", déclare Mokhiber.



"Le mépris affiché de l'administration pour les droits de l'homme et l'État de droit devrait inquiéter vivement l'ensemble de la communauté internationale", ajoute-t-il.