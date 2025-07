Selon deux groupes de défense des droits de l'homme palestiniens, des détenus de Gaza incarcérés dans les prisons israéliennes ont fait état de graves tortures et de traitements dégradants, notamment la consommation forcée d'alcool, l'ébouillantage et la privation délibérée de nourriture.

Dans une déclaration commune publiée jeudi, la Société des prisonniers palestiniens et la Commission des affaires des détenus ont indiqué que leurs équipes juridiques avaient recueilli des témoignages poignants lors de visites effectuées en juillet dans plusieurs centres de détention israéliens, notamment à Ketziot, Ofer, Sde Teiman et le complexe russe.

"Ces témoignages révèlentun niveau de torture sans précédent lors des arrestations et des interrogatoires", ont déclaré les organisations, décrivant des "crimes médicaux, une famine délibérée et des abus systématiques dans les prisons et les camps militaires".

Parmi les témoignages, un détenu a déclaré avoir été contraint de boire de l'alcool, une pratique interdite par l'islam, tandis qu'un autre a déclaré avoir tenté de mettre fin à ses jours après qu'un interrogateur israélien a faussement affirmé que toute sa famille avait été tuée.



Cette information s'est avérée fausse par la suite.

D'autres détenus ont décrit avoir été violemment battus alors qu'ils étaient déshabillés, brûlés à l'eau bouillante et attaqués par des chiens.

Les organisations ont indiqué que des dizaines de détenus sont morts des suites de la torture, tandis que beaucoup d'autres sont toujours victimes de disparition forcée.



"Ces témoignages ne représentent qu'une fraction des centaines de témoignages recueillis auprès de détenus de Gaza", a ajouté le communiqué.



"Il s’agit de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité."