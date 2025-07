Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a vivement critiqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour avoir invoqué le soi-disant "axe Morag" dans le sud de Gaza comme un obstacle à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et d'échange d'otages avec le Hamas.



Une stratégie militaire contestée

Les propos de Lapid mercredi faisaient suite à des informations parues dans plusieurs médias israéliens selon lesquelles l'insistance de Netanyahu à maintenir une présence militaire dans le corridor Morag, reliant les villes de Rafah et Khan Younis, constituait le seul obstacle à la finalisation de l'accord.

"Netanyahu dresse des obstacles à un accord", a déclaré Lapid lors d'une interview radiophonique citée par la chaîne publique KAN. "L'axe Morag est-il soudain devenu la nouvelle pierre angulaire de notre existence ?”, a-t-il ajouté avec sarcasme.

Lapid a également établi un parallèle avec les précédentes affirmations de Netanyahu concernant l'importance stratégique du corridor Philadelphie, qui longe la frontière entre Gaza et l'Égypte, accusant le Premier ministre d’invoquer ces considérations géostratégiques pour retarder les négociations.



"Nous avons choisi cet axe entre Rafah et Khan Younis – Morag – pour des raisons pratiques à l'époque", a déclaré Lapid. "Mais cela devrait-il vraiment déterminer le sort de ceux qui sont enterrés sous terre ?" a-t-il ajouté, en référence aux otages israéliens toujours détenus dans la bande de Gaza.

"Ville humanitaire"

Netanyahu a annoncé le contrôle de l'axe Morag par l'armée israélienne il y a environ trois mois, le qualifiant de "second corridor Philadelphie", doté d'une valeur stratégique pour diviser Gaza et accroître la pression sur le Hamas.

La position de Netanyahu intervient alors que le ministre de la Défense, Israël Katz, envisage de relocaliser toute la population de Gaza dans ce qu'il a appelé une "ville humanitaire" sur les ruines de Rafah.

L'axe Morag est apparu dans la stratégie israélienne suite à l'échec d'un précédent accord de cessez-le-feu en janvier, initialement accepté puis rejeté par Israël.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a tué près de 57 700 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, dans la bande de Gaza. Les bombardements incessants ont détruit l'enclave et provoqué des pénuries alimentaires et une propagation de maladies.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) pour sa guerre contre l'enclave.