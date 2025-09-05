MOYEN-ORIENT
Bombardement de la Tour Mushtaha à Gaza : l’immeuble n’abrite que des civils, selon ses habitants
L'armée israélienne a frappé une tour résidentielle dans l'ouest de la ville de Gaza, qui abrite des centaines de Palestiniens déplacés dans une zone densément peuplée.
Israël a bombardé la Tour Mushtaha / Reuters
5 septembre 2025

L'immeuble visé, connu sous le nom de “Tour Mushtaha”, a été touché sur plusieurs étages, causant d'importants dégâts, tandis que des panaches de fumée s'élevaient au-dessus de la zone, a rapporté vendredi un correspondant de l'agence Anadolu.

Selon des sources locales, l'armée a bombardé le même immeuble à quatre reprises depuis le début de la campagne génocidaire israélienne à Gaza le 7 octobre 2023, détruisant plusieurs appartements.

À proximité du site se trouve le camp de Kateiba, l'un des plus grands camps de déplacés de la ville de Gaza, qui abrite des dizaines de milliers de Palestiniens.

Les campus d'Al-Azhar et de l'Université islamique, situés à proximité, abritent également des milliers de tentes et des dizaines de milliers de personnes déplacées.

L'ouest de Gaza accueille aujourd'hui environ un million de personnes déplacées, principalement originaires de l'est et du nord de la ville, ainsi que du nord de Gaza.

La direction de la tour Mushtaha a rejeté les allégations d'Israël.

"Le bâtiment est exempt de toute installation militaire ou de sécurité et sert uniquement d'abri aux Palestiniens déplacés", a-t-elle déclaré.

"Tous les étages étaient ouverts et exposés, ne contenant aucune arme légère ou lourde", a-t-elle ajouté.

De leur côté, les habitants ont exprimé leur indignation face aux affirmations israéliennes.

Obadah Saifuddin, un habitant de la tour Mushtaha, a déclaré à Anadolu : "Je n'ai plus de maison. Quel crime avons-nous si l'armée israélienne détruit nos maisons sous nos yeux ?"

Nidal Abu Ali, un autre habitant, a déclaré : "J'ai trouvé refuge dans la tour avec ma famille pour protéger mes enfants, mais Israël n'a laissé aucun endroit sûr à Gaza."

Déclarations de l'armée israélienne

L'armée israélienne a annoncé son intention de cibler des immeubles de plusieurs étages à Gaza dans les prochains jours, assortie d'ordres d'évacuation pour les habitants des zones touchées.

Le porte-parole de l'armée, Avichay Adraee, a affirmé que les renseignements indiquaient que le Hamas avait "intégré des infrastructures militaires" à l'intérieur de ces bâtiments.

La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que l'armée de l'air israélienne avait lancé une opération progressive de destruction de ces bâtiments à Gaza, marquant ainsi une extension des opérations militaires dans la ville.

Les forces israéliennes ont également largué des tracts sur le quartier de Sheikh Radwan, à Gaza-ville, exhortant les habitants à évacuer les blocs 699, 700, 712, 713, 716 et 764, précisant que l'armée "continue d'étendre ses opérations vers l'ouest. Déplacez-vous immédiatement vers le sud de la ville de Gaza".

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a également déclaré que l'avis d'évacuation initial avait été émis pour un immeuble de plusieurs étages à Gaza, avertissant que l'activité militaire s'intensifierait si le Hamas ne remplissait pas ses conditions, notamment la libération des otages et le désarmement.

Le 18 août, le Hamas, groupe de résistance palestinien, a accepté une proposition de cessez-le-feu présentée par les médiateurs égyptien et qatari. Bien qu'Israël n'ait pas répondu à cette proposition, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a donné l'ordre de mettre en œuvre un plan d'occupation de la ville de Gaza.


SOURCE:TRT français et agences
