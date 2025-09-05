L'immeuble visé, connu sous le nom de “Tour Mushtaha”, a été touché sur plusieurs étages, causant d'importants dégâts, tandis que des panaches de fumée s'élevaient au-dessus de la zone, a rapporté vendredi un correspondant de l'agence Anadolu.

Selon des sources locales, l'armée a bombardé le même immeuble à quatre reprises depuis le début de la campagne génocidaire israélienne à Gaza le 7 octobre 2023, détruisant plusieurs appartements.

À proximité du site se trouve le camp de Kateiba, l'un des plus grands camps de déplacés de la ville de Gaza, qui abrite des dizaines de milliers de Palestiniens.

Les campus d'Al-Azhar et de l'Université islamique, situés à proximité, abritent également des milliers de tentes et des dizaines de milliers de personnes déplacées.

L'ouest de Gaza accueille aujourd'hui environ un million de personnes déplacées, principalement originaires de l'est et du nord de la ville, ainsi que du nord de Gaza.

La direction de la tour Mushtaha a rejeté les allégations d'Israël.

"Le bâtiment est exempt de toute installation militaire ou de sécurité et sert uniquement d'abri aux Palestiniens déplacés", a-t-elle déclaré.

"Tous les étages étaient ouverts et exposés, ne contenant aucune arme légère ou lourde", a-t-elle ajouté.

De leur côté, les habitants ont exprimé leur indignation face aux affirmations israéliennes.

Obadah Saifuddin, un habitant de la tour Mushtaha, a déclaré à Anadolu : "Je n'ai plus de maison. Quel crime avons-nous si l'armée israélienne détruit nos maisons sous nos yeux ?"