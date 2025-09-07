MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Des câbles internet sous-marins sectionnés en mer Rouge, selon Microsoft
Des câbles internet sous-marins ont été sectionnés en mer Rouge provoquant des perturbations du trafic en Asie et au Moyen-Orient, annonce Microsoft. L'origine de cet incident n’est pas encore connue.
Des câbles internet sous-marins sectionnés en mer Rouge, selon Microsoft
Une archive montrant un ouvrier transporte une bouée le long d'un câble à fibre optique. / Reuters
7 septembre 2025

Des câbles sous-marins servant aux communications et au réseau internet au niveau international ont été sectionnés en mer Rouge, a annoncé Microsoft tard samedi, provoquant des perturbations du trafic internet en Asie et au Moyen-Orient selon une organisation de surveillance de l'accès à l'internet.

Microsoft a annoncé dans un communiqué de sa plateforme d'informatique à distance Azure que le Moyen-Orient "pourrait connaître une latence accrue en raison de coupures de câbles sous-marins en mer Rouge".

La firme américaine n'a pas donné de précisions dans l'immédiat sur les causes de l'incident. Elle a toutefois précisé que le trafic internet n'empruntant pas la région du Moyen-Orient "n'est pas affecté".

Des perturbations

L'organisation de surveillance de l'accès à internet siégeant à Londres NetBlocks, a pour sa part relevé qu'une "série de pannes de câbles sous-marins en mer Rouge a dégradé la connectivité internet dans plusieurs pays, citant notamment l'Inde, le Pakistan et les Emirats arabes unis. 

Elle a attribué ces perturbations à des "défaillances touchant les systèmes de câbles SMW4 et IMEWE près de Djeddah, en Arabie saoudite".  

Recommandé

Véritable colonne vertébrale des communications mondiales, les câbles de télécommunications sous-marins acheminent 99% des échanges internationaux de données.

Selon le Comité international de protection des câbles (CIPC), principale organisation du secteur, on enregistre en moyenne 150 à 200 pannes par an à travers le monde. 

Si la majorité sont sectionnés par des ancres de navires, ils peuvent aussi être la cible d'attaques. 

Environ 1,4 million de kilomètres de câbles en fibre optique traversent les océans, permettant la fourniture de données partout dans le monde pour des services essentiels comme le commerce, les transactions financières, les services publics, la santé numérique et l'éducation. 

Lire aussi: France: "sabotage" de réseaux de fibres optiques dans six départements


SOURCE:Reuters
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us