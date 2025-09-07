Des câbles sous-marins servant aux communications et au réseau internet au niveau international ont été sectionnés en mer Rouge, a annoncé Microsoft tard samedi, provoquant des perturbations du trafic internet en Asie et au Moyen-Orient selon une organisation de surveillance de l'accès à l'internet.

Microsoft a annoncé dans un communiqué de sa plateforme d'informatique à distance Azure que le Moyen-Orient "pourrait connaître une latence accrue en raison de coupures de câbles sous-marins en mer Rouge".

La firme américaine n'a pas donné de précisions dans l'immédiat sur les causes de l'incident. Elle a toutefois précisé que le trafic internet n'empruntant pas la région du Moyen-Orient "n'est pas affecté".

Des perturbations

L'organisation de surveillance de l'accès à internet siégeant à Londres NetBlocks, a pour sa part relevé qu'une "série de pannes de câbles sous-marins en mer Rouge a dégradé la connectivité internet dans plusieurs pays, citant notamment l'Inde, le Pakistan et les Emirats arabes unis.

Elle a attribué ces perturbations à des "défaillances touchant les systèmes de câbles SMW4 et IMEWE près de Djeddah, en Arabie saoudite".