L'armée israélienne intensifie ses bombardements sur Gaza. Dans l’enclave palestinienne, les secouristes ont dû fouiller à mains nues les décombres après que des frappes israéliennes ont détruit deux immeubles résidentiels abritant des familles déplacées.

L'attaque dimanche à minuit contre le quartier de Sheikh Radwan a fait des dizaines de morts, et des victimes sont toujours coincées sous les décombres. Un bilan de la défense civile de Gaza a fait état d’au moins 82 morts.

Des témoins ont décrit des scènes apocalyptiques alors que des voisins récupéraient des morceaux de corps dans les arbres. “Nous avons sorti deux survivants au bout de trois heures”, a déclaré un secouriste.

Le bombardement a eu lieu sans avertissement, aggravant le cycle des déplacements à Gaza, alors que se tenait au Qatar, la première session des négociations indirectes entre Israël et le Hamas au Qatar.

Aucun résultat à Doha

Aucun résultat tangible n’a été enregistré à l'issue de cette première session de négociations indirectes de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël au Qatar. D'après des sources palestiniennes proches du dossier, la délégation israélienne n'avait pas de mandat suffisant pour parvenir à un accord avec le Hamas.

Néanmoins, Donald Trump qui reçoit Netanyahu aujourd’hui à la Maison Blanche a déclaré aux journalistes qu'il y avait de ”bonnes chances” qu'un accord de libération des otages de Gaza et de cessez-le-feu soit conclu avec le groupe palestinien Hamas cette semaine.

"Nous avons déjà fait sortir beaucoup d'otages, mais en ce qui concerne les otages restants, un bon nombre vont sortir. Nous pensons y parvenir cette semaine", a-t-il affirmé à des journalistes.

Avant de s'envoler pour les Etats-Unis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé que sa rencontre avec Donald Trump pouvait "contribuer à faire avancer ce résultat que nous espérons tous".

La rencontre entre MM. Trump et Netanyahu n'est pas prévue avant 18H30 locales (22H30 GMT) et aura lieu sans la présence habituelle des journalistes, a fait savoir la Maison Blanche.

Le président américain pousse pour une trêve dans la bande de Gaza, plongée dans une situation humanitaire critique après 21 mois de guerre.

Benjamin Netanyahu a indiqué avoir donné à ses négociateurs des "instructions claires": parvenir à un accord "aux conditions que nous avons acceptées".

Le dirigeant israélien avait jugé "inacceptables" samedi les "changements que le Hamas cherche à apporter à la proposition" initialement parrainée par les Etats-Unis et transmise par les médiateurs qatari et égyptien.

- "Mission importante" -

Selon des sources palestiniennes proches des discussions, la proposition comprend une trêve de 60 jours, pendant laquelle le Hamas relâcherait dix otages encore en vie et remettrait des corps de captifs morts, en échange de la libération de Palestiniens détenus par Israël.

D'après ces sources, les changements réclamés par le mouvement de résistance palestinien portent sur les modalités du retrait des troupes israéliennes de Gaza et des garanties qu'il souhaite obtenir sur l'arrêt des hostilités après les 60 jours et sur une reprise en main de la distribution de l'aide humanitaire par l'ONU et des organisations internationales reconnues.

En Relation TRT Global - Des milliers de personnes manifestent à Paris contre le génocide à Gaza

M. Netanyahu a une "mission importante" à Washington, a déclaré le président israélien Isaac Herzog après l'avoir rencontré dimanche matin: "faire avancer un accord pour ramener tous nos otages à la maison".

Selon le ministère de la Santé de Gaza, la guerre israélienne contre Gaza a fait au moins 57 418 morts et 136 261 blessés. On estime que 1 139 personnes ont été tuées en Israël et plus de 200 ont été capturées.

Lire aussi: L'armée israélienne affirme avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen