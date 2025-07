Le président américain Donald Trump rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche ce lundi. La rencontre n'est pas prévue avant 18H30 locales (22H30 GMT) et aura lieu hors la présence habituelle des journalistes, a fait savoir la Maison Blanche.

Le dirigeant israélien a quitté Tel-Aviv dimanche pour Washington afin de discuter avec des responsables américains de questions régionales, notamment d'un accord de cessez-le-feu à Gaza.

Pour sa troisième visite aux États-Unis en six mois, le Premier ministre israélien devrait rencontrer de hauts responsables de l'administration américaine et des membres du Congrès des deux partis.

Plus tôt, Trump avait déclaré aux journalistes qu'il y avait de “bonnes chances” qu'un accord de libération des otages de Gaza et de cessez-le-feu soit conclu avec le mouvement palestinien Hamas cette semaine.

Cessez-le-feu et Iran au menu

Interrogé sur son message à Netanyahu, il a déclaré : “Nous travaillons sur de nombreux dossiers avec Israël, et l'un d'entre eux est probablement un accord permanent avec l'Iran”.

On s’attend à ce que des manifestants pro-palestiniens se mobilisent devant la Maison Blanche et d’autres lieux où Netanyahu se rendra pour condamner cette visite et exiger la fin du soutien américain à la guerre israélienne dans la bande de Gaza.

Malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, Israël poursuit une guerre génocidaire contre Gaza, tuant plus de 57 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, depuis octobre 2023.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt en novembre dernier contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave.

