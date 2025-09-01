MOYEN-ORIENT
Israël : 100 000 citoyens supplémentaires autorisés à s’armer
Itamar Ben-Gvir affirme que l’élargissement du port d’armes renforce la sécurité, mais ses détracteurs mettent en garde contre le risque d'incitation à la violence contre les Palestiniens.
Itamar Ben-Gvir élargit l’accès aux permis de port d'armes / AP
1 septembre 2025

Lundi, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, figure de l’extrême droite, a élargi un système controversé de permis de port d'armes, permettant à 100 000 Israéliens supplémentaires d'obtenir des permis de port d'armes privés.

Son cabinet a indiqué que cinq villes supplémentaires — Kiryat Gat, Kiryat Malakhi, Gan Yavne, Megiddo et Tel Mond — ont été ajoutées à la liste des communes dont les résidents peuvent demander un permis de port d'armes.

Le ministre extrémiste a salué cette mesure, la présentant comme un pilier de son programme sécuritaire : "Cette réforme a sauvé de nombreuses vies et a démontré son efficacité sur le terrain. Elle vise à donner aux citoyens la capacité de se protéger et de protéger leurs communautés", a-t-il déclaré.

Depuis l’instauration de cette politique après le déclenchement de la guerre à Gaza fin 2023, quelque 230 000 nouveaux permis ont été délivrés, notamment à des colons israéliens installés illégalement en Cisjordanie occupée.

Inquiétudes et dérives

Cette extension suscite une inquiétude croissante en Israël. Plusieurs cas d'erreurs mortelles ont été signalés, où des civils armés ont abattu des Israéliens qu’ils soupçonnaient d'être Palestiniens. Les médias ont également pointé du doigt des failles dans le processus de vérification, affirmant que des permis avaient été accordés à des candidats inaptes.

Les colons illégaux armés en Cisjordanie sont depuis longtemps accusés d'utiliser des armes sous licence pour attaquer les Palestiniens, chassant souvent des familles de leurs foyers et s'emparant de terres.

La guerre israélienne en cours à Gaza s'est accompagnée d’une intensification de la colonisation, de démolitions de maisons et de déplacements forcés en Cisjordanie, autant de mesures qui, selon les critiques, ouvrent la voie à une annexion de facto et compromettent toute perspective de solution à deux États.

Depuis le début de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza en octobre 2023, au moins 1 016 Palestiniens ont été tués et plus de 7 000 blessés en Cisjordanie occupée par les forces israéliennes et les colons illégaux armés, selon le ministère palestinien de la Santé.

Dans un avis historique rendu en juillet dernier, la Cour internationale de Justice (CIJ) a déclaré illégale l'occupation israélienne des territoires palestiniens et a exigé l'évacuation de toutes les colonies en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.


SOURCE:TRT français et agences
