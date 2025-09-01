Lundi, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, figure de l’extrême droite, a élargi un système controversé de permis de port d'armes, permettant à 100 000 Israéliens supplémentaires d'obtenir des permis de port d'armes privés.



Son cabinet a indiqué que cinq villes supplémentaires — Kiryat Gat, Kiryat Malakhi, Gan Yavne, Megiddo et Tel Mond — ont été ajoutées à la liste des communes dont les résidents peuvent demander un permis de port d'armes.

Le ministre extrémiste a salué cette mesure, la présentant comme un pilier de son programme sécuritaire : "Cette réforme a sauvé de nombreuses vies et a démontré son efficacité sur le terrain. Elle vise à donner aux citoyens la capacité de se protéger et de protéger leurs communautés", a-t-il déclaré.

Depuis l’instauration de cette politique après le déclenchement de la guerre à Gaza fin 2023, quelque 230 000 nouveaux permis ont été délivrés, notamment à des colons israéliens installés illégalement en Cisjordanie occupée.



Inquiétudes et dérives

Cette extension suscite une inquiétude croissante en Israël. Plusieurs cas d'erreurs mortelles ont été signalés, où des civils armés ont abattu des Israéliens qu’ils soupçonnaient d'être Palestiniens. Les médias ont également pointé du doigt des failles dans le processus de vérification, affirmant que des permis avaient été accordés à des candidats inaptes.