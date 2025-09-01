MOYEN-ORIENT
Une tempête force la flottille Soumoud à rentrer à Barcelone, retardant son voyage vers Gaza
Partie de Barcelone en direction de Gaza, la flottille mondiale Soumoud a été contrainte de rentrer au port après qu'une tempête a frappé certaines régions d'Espagne dans la nuit de dimanche à lundi.
1 septembre 2025

Composée d'une vingtaine de bateaux et de participants venus de 44 pays, la flottille a annoncé lundi dans un communiqué qu’elle avait pris la décision de rentrer et de retarder son départ pour "prioriser la sécurité".

Confrontés à des vents soufflant à plus de 56 kilomètres par heure (35 miles par heure), certains des plus petits bateaux participant à la mission auraient été en danger, précise le communiqué.

Cette flottille constitue la plus vaste tentative à ce jour visant à briser le blocus israélien du territoire palestinien par voie maritime.

Cette opération intervient alors qu'Israël a intensifié son offensive sur la ville de Gaza, limitant les livraisons de nourriture et de produits de première nécessité dans le nord du territoire palestinien.

Des experts en alimentation ont averti plus tôt ce mois-ci que la ville était en proie à la famine et qu'un demi-million de personnes dans l'enclave étaient confrontées à des niveaux de faim catastrophiques.

Soutien populaire et célébrités engagées

Des milliers de partisans pro-palestiniens s'étaient rassemblés dimanche sous un soleil de plomb sur les quais du vieux port de Barcelone pour acclamer la mission au décollage.

L'agence météorologique nationale espagnole (AEMET) avait émis des avertissements concernant de fortes pluies et des tempêtes en Catalogne, ainsi que dans d'autres régions d'Espagne.

La date du nouveau départ du convoi maritime de Barcelone reste incertaine. D'autres bateaux devraient rejoindre la flottille depuis d’autres ports méditerranéens dans les prochains jours, notamment depuis Tunis et la Sicile.

La flottille a reçu le soutien de l'actrice oscarisée Susan Sarandon et de Liam Cunningham, connu pour son rôle dans la série HBO "Game of Thrones".

L'armée israélienne tentera probablement d'empêcher les bateaux de s'approcher de Gaza, comme elle l'a fait par le passé.

La guerre brutale, qui dure depuis près de 23 mois, a tué plus de 63 000 personnes, et près de 340 Palestiniens sont morts de malnutrition, dont 124 enfants, selon les responsables locaux de la santé.

SOURCE:TRT français et agences
