Composée d'une vingtaine de bateaux et de participants venus de 44 pays, la flottille a annoncé lundi dans un communiqué qu’elle avait pris la décision de rentrer et de retarder son départ pour "prioriser la sécurité".

Confrontés à des vents soufflant à plus de 56 kilomètres par heure (35 miles par heure), certains des plus petits bateaux participant à la mission auraient été en danger, précise le communiqué.

Cette flottille constitue la plus vaste tentative à ce jour visant à briser le blocus israélien du territoire palestinien par voie maritime.

Cette opération intervient alors qu'Israël a intensifié son offensive sur la ville de Gaza, limitant les livraisons de nourriture et de produits de première nécessité dans le nord du territoire palestinien.

Des experts en alimentation ont averti plus tôt ce mois-ci que la ville était en proie à la famine et qu'un demi-million de personnes dans l'enclave étaient confrontées à des niveaux de faim catastrophiques.

Soutien populaire et célébrités engagées

