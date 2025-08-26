Quatre policiers lausannois ont été suspendus avec effet immédiat. Dans un pays où les manières se veulent feutrées, les visages des membres du conseil municipal de Lausanne disaient leur embarras, lundi, face à une affaire très délicate.

Ils étaient tous présents lors de la conférence de presse. La déclaration du syndic de Lausanne (maire) Grégoire Junod résume l’ambiance qui régnait. “Nous sommes profondément heurtés et choqués, face à ce qu’il faut bien nommer comme du racisme systémique, ainsi qu’un grand nombre d’autres discriminations, au sein du corps de police de Lausanne”.

L’enquête du ministère publique a décortiqué 10 000 pages de conversation WhatsApp, et 6 000 photos et vidéos issues de deux groupes sur lesquels se sont échangés, depuis 2016, des messages à caractère raciste, antisémite, islamophobe et sexiste.

La presse a pu consulter certaines publications comme des photos avec un agent qui pose arborant des symboles nazis, des photos d’hommes de couleur associées au sigle du Ku Klux Klan, ou encore des photos d’Adolf Hitler en lien avec le prix du gaz !

Une tache sur l’image de la police lausannoise

Seuls des membres de la police lausannoise étaient membres de ces deux groupes et environ 10% de la police a vu et lu ces messages sans en avertir leur hiérarchie.

Aujourd’hui, les policiers incriminés encourent des sanctions de leur employeur et risquent aussi des poursuites judiciaires. La municipalité de Lausanne promet une réforme en profondeur et déplore une tache sur l’image de la police.