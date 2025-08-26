Quatre policiers lausannois ont été suspendus avec effet immédiat. Dans un pays où les manières se veulent feutrées, les visages des membres du conseil municipal de Lausanne disaient leur embarras, lundi, face à une affaire très délicate.
Ils étaient tous présents lors de la conférence de presse. La déclaration du syndic de Lausanne (maire) Grégoire Junod résume l’ambiance qui régnait. “Nous sommes profondément heurtés et choqués, face à ce qu’il faut bien nommer comme du racisme systémique, ainsi qu’un grand nombre d’autres discriminations, au sein du corps de police de Lausanne”.
L’enquête du ministère publique a décortiqué 10 000 pages de conversation WhatsApp, et 6 000 photos et vidéos issues de deux groupes sur lesquels se sont échangés, depuis 2016, des messages à caractère raciste, antisémite, islamophobe et sexiste.
La presse a pu consulter certaines publications comme des photos avec un agent qui pose arborant des symboles nazis, des photos d’hommes de couleur associées au sigle du Ku Klux Klan, ou encore des photos d’Adolf Hitler en lien avec le prix du gaz !
Une tache sur l’image de la police lausannoise
Seuls des membres de la police lausannoise étaient membres de ces deux groupes et environ 10% de la police a vu et lu ces messages sans en avertir leur hiérarchie.
Aujourd’hui, les policiers incriminés encourent des sanctions de leur employeur et risquent aussi des poursuites judiciaires. La municipalité de Lausanne promet une réforme en profondeur et déplore une tache sur l’image de la police.
Cette affaire tombe d’autant plus mal que depuis dimanche la police est pointée du doigt par une partie des habitants de Lausanne.
Un jeune homme de 17 ans, Marvin, est mort dimanche même, vers 4 heures du matin lors d’une course poursuite avec la police alors qu’il circulait à bord d’un véhicule volé.
Dimanche soir, le quartier du Prélaz a connu une nuit d’émeutes avec les classiques poubelles brûlées, bus caillassés et tirs de mortier, des émeutes qui se sont poursuivies lundi soir. 150 à 200 personnes ont à nouveau installé des barrages et incendié des poubelles, selon la police.
Le jeune homme décédé était d’origine congolaise et ses amis accusent la police d’avoir provoqué sa chute mortelle. Une enquête est en cours pour déterminer comment le jeune a chuté et percuté un mur.
Il s’agit du deuxième accident mortel de ce type en moins de deux mois dans la ville suisse. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, une adolescente de 14 ans est morte aux Plaines-du-Loup après avoir chuté en scooter alors qu’elle tentait d’échapper à la police.