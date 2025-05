Emine Erdogan, épouse du président turc Recep Tayyip Erdogan, a pris la parole lors d'un dîner de gala organisé dans le cadre du Forum international de la famille par le ministère de la Famille et des Services sociaux.





"Je crois que nos préoccupations et nos inquiétudes sont partagées. Dans le monde d'aujourd'hui où les menaces contre la famille se sont considérablement accrues, nous souhaitons tous la protéger", a-t-elle souligné, mettant en avant l'intérêt croissant pour l'événement.





Elle a exprimé sa conviction que ce forum marquait "la première étape d'une solidarité forte pour atteindre cet objectif commun".





Élément fondamental de la société





Qualifiant la famille d'"élément fondamental de la société", la Première dame a rappelé son rôle de source de valeurs, de sécurité et d'identité nationale: "Tout comme nous enracinons une branche de fleur dans l'eau pour la reproduire, la famille est l'eau ancestrale où prend racine le patrimoine de la civilisation."





Emine Erdogan a mis en garde contre les "menaces mondiales" qui érodent les structures familiales traditionnelles, affirmant qu'elles visaient à "conquérir la forteresse de l'intérieur" en ciblant l'esprit des enfants.





Elle a appelé les gouvernements à renforcer les politiques de protection, affirmant que "la famille est une valeur commune aux sociétés du monde entier et un élément sacré de toutes les religions".





La Turquie déclare 2025 "Année de la Famille"





En déclarant 2025 "Année de la Famille", Emine Erdogan a souligné les initiatives turques visant à renforcer l'unité familiale, notamment le mariage et le soutien aux enfants, les programmes de placement familial et le "Projet Cœurs Volontaires", salué par l'Unicef.





Elle a également évoqué les valeurs culturelles profondément ancrées de la Turquie, soulignant que "l'esprit de la culture turque est la famille élargie où les générations vivent ensemble". Citant une étude de l'Université Harvard, elle a ajouté: "Le secret du bonheur humain réside dans la capacité à établir des relations solides et durables."





"Depuis le 7 octobre 2023, plus de 2 000 familles ont été complètement décimées en Palestine", a-t-elle déploré, exhortant la communauté internationale à ne pas ignorer la guerre..





Engagements pour la famille et la planète





Dans le cadre de ce programme, des représentants de 15 pays ont signé la Déclaration de bonne volonté mondiale pour un monde zéro déchet, initialement lancée lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Des ministres et des hauts fonctionnaires de Palestine, du Nigéria, du Sénégal, de Malaisie, du Kirghizistan et d'autres pays ont affirmé leur engagement.





Le ministre de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir Goktas, a offert à Emine Erdogan un tableau représentant un arbre généalogique pour marquer l'occasion.





Plus tard, Emine Erdogan a partagé une publication sur les réseaux sociaux, réitérant que "la famille est le trésor le plus ancien, le plus ancien et le plus précieux de l’humanité… C’est avec cette conviction que j’ai été heureuse de me retrouver à la soirée de gala du Forum international de la famille".





Le Forum international de la famille a débuté jeudi à Istanbul, avec la participation de ministres de 27 pays.





Cet événement de deux jours, qui a pour thème "Notre famille, notre avenir", est organisé sous les auspices du ministère turc de la Famille et des Affaires sociales, dans le cadre de l’initiative "Année de la famille 2025".





Le président turc Recep Tayyip Erdogan devrait prononcer le discours de clôture.