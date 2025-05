L'initiative des Trois Mers réunit les présidents de treize pays situés entre la mer Adriatique, la mer Baltique et la mer Noire afin de promouvoir la coopération régionale. Les objectifs principaux sont de renforcer la cohésion de l'Union européenne en améliorant les infrastructures, l'énergie et la coopération économique entre les pays d'Europe centrale.

Les États membres ont approuvé la candidature de la Turquie au partenariat stratégique lors du sommet, qui s'est déroulé lundi et mardi derniers.

Les demandes de statut au sein de l'initiative ne peuvent être approuvées qu'avec l'accord des membres participants.

La Turquie avait déjà participé au 9e sommet des Trois Mers, qui s'est tenu à Vilnius le 11 avril 2024, en tant qu'invité spécial, aux côtés du Royaume-Uni, de la Finlande, du Monténégro, de l'Espagne et d'Israël.

L'initiative comporte trois niveaux de participation : les membres participants, qui se limitent aux États membres de l'UE tels que l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ; les partenaires stratégiques, qui comprennent la Commission européenne, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon et, désormais, la Turquie, et qui sont censés apporter un soutien financier ; et les membres associés, une catégorie créée pour des pays tels que l'Ukraine et la Moldavie.

Dans le cadre de cette initiative, la Turquie met en avant ses priorités en matière de croissance économique, d'investissements dans de nouvelles infrastructures et de sécurité énergétique.

La reconstruction de l'Ukraine et l'amélioration des infrastructures figureront parmi les principaux points à l'ordre du jour de la plateforme.